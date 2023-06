Sampdoria, completate le pratiche per l’iscrizione alla serie B

Genova. La Sampdoria di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi ha completato le procedure per l’iscrizione al prossimo campionato di serie B.

Tra le pratiche concluse anche quelle relative al pagamento dei tesserati per il periodo di aprile e maggio e il saldo delle pendenze con le società straniere per un totale di 14 milioni.

Il via libera definitivo arriverà entro fine mese, quando la Covisoc avrà analizzato tutta la documentazione. Dovrebbe trattarsi di una formalità.

La squadra dovrebbe partire per il ritiro il 7 luglio, per cui ora comincia la corsa per il completamento dello staff tecnico e della rosa. Per quanto riguarda l’allenatore il nome caldo è sempre Fabio Grosso, ma per l’accordo occorrerà attendere ancora. Pare che il mister ormai ex Frosinone abbia deciso di prendere tempo.