Sampdoria: come gioca Andrea Pirlo?

Genova. Già nella tarda serata di ieri, avevamo anticipato che il campione del mondo del 2006, a sedersi sulla panchina della Sampdoria, sarebbe stato Andrea Pirlo e non Fabio Grosso e visti i tentennamenti dell’ex terzino (alla ricerca della massima capitalizzazione del suo finora unico successo), l’ambiente blucerchiato (non ultimo per un senso di doverosa riconoscenza nei confronti dei nuovi azionisti) ha accolto il cambio di rotta, con la convinzione che sia stata fatta una giusta scelta.

Nome altisonante, quindi ed il fatto che dopo un esordio alla guida della Juventus (vittorie in Coppa Italia e SuperCoppa, abbinate al quarto posto in campionato e qualificazione in Champions, in un anno complicato da Covid e stadi vuoti) ed una esperienza nella Süper Lig turca, nel Karagümrük (con agli ordini Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Matteo Ricci, Fabio Borini, Ebrima Colley, Adem Ljajić e Andrea Bertolacci), il ‘maestro’ accetti una ripartenza dalla Serie B, induce a credere che gli sia stato prospettato un concreto progetto di crescita (biennale, con opzione), che nessun tifoso doriano pretende immediato.

Preso atto che, scaramanticamente, gli ex campioni del mondo in Serie B hanno spesso fatto bene (Pippo Inzaghi, Alberto Gilardino, Fabio Grosso, Massimo Oddo, con l’eccezione forse di Fabio Cannavaro al Benevento e Rino Gattuso al Pisa, la cui esperienza lo ha poi tuttavia portato sulle panchine di Milan e Napoli), a Pirlo non si può di certo non riconoscere il grande carisma e la gran cassa di richiamo nei confronti dei giovani che ambiranno ad essere allenati a lui…

Ed a tal riguardo, i tifosi possono finalmente ragionare sul tipo di giocatori più congeniali al suo 4-3-3 o meglio ancora al 4-1-4-1, che altro non è che un’interpretazione più difensiva del 4-3-3, con la stessa base, ma con un centrocampo a tre con esterni un po’ più bassi, per un calcio di palleggio ragionato, cui serviranno esterni offensivi ed interni qualitativi, oltre a naturalmente un play basso, tipo il Ricci (ex Spezia, adesso tornato al Frosinone), che ha avuto in Turchia.

Quello che conta, sarà il poter contare su una catena di comando compatta ed una forte unità d’intenti, per ripartire con la costruzione di una rosa, che le ultime vicende hanno portato quasi all’azzeramento.