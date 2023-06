Sampdoria: Claudio Ranieri punta alcuni giocatori blucerchiati

Genova. Non è mai stato un mistero, il fatto che Ranieri si sia trovato bene col gruppo di giocatori allenati nel suo periodo alla Sampdoria, tanto che ce ne aveva dato testimonianza, all’epoca, anche Enrico Nicolini, quando era stato gradito ospite delle video trasmissioni, in onda su Genova 24 ed Ivg Sport, ma qualora qualcuno avesse nutrito dei dubbi, ne arriva adesso conferma dai tanti nomi ‘blucerchiati’ che i media sardi accostano all’imminente campagna acquisti del Cagliari…

Sono giorni, ormai, che si parla di pressing su Manolo Gabbiadini e Tommaso Augello, cui si sono aggiunti i nomi di Emil Audero (portiere che piace a Gasperini e su cui sta per scatenarsi un’asta, con Napoli, Juventus, Inter, Fiorentina, Lazio, Bologna e Empoli pronte ad alzare la posta) ed ultimamente anche di Jakub Jankto, di rientro al Getafe, dopo il prestito allo Sparta Praga. Il tornante della Repubblica Ceca (45 presenza in Nazionale) ha già dato il suo assenso, nella certezza che Ranieri saprà utilizzarlo nella posizione a lui più congeniale.

Fonti frusinate, confermano peraltro l’intenzione del d.s. Guido Angelozzi di provare a portare nel Lazio il fluidificante Augello, che ha già avuto modo di apprezzare durante la loro comune esperienza spezzina.

Per il resto, la parte iniziale della giornata di lunedì è stata priva di notizie di mercato, in chiave blucerchiata, anche perché le dimissioni di Antonio Romei avevano monopolizzato tutti gli spazi dedicati alla Sampdoria, fatto salvo un volo in Romania (in qualità di capo scout juventino), che ha fatto scendere le quotazioni – come futuro d.s. della Samp – di Matteo Tognozzi e salire più quelle di una conferma di Mattia Baldini, che non quelle di Filippo Girardi (dal Nottingham Forest). Dall’Inghilterra (Tottenham), peraltro, potrebbe arrivare, nell’area scouting, anche Lorenzo Giani, che aveva seguito Paratici, a Londra, dalla Juventus.

In tarda serata, tuttavia, sono trapelate notizie non positive circa Grosso (fumata nera), con possibile svolta su Andrea Pirlo (ha da poco lasciato il Fatih Karagumruk) oppure su Francesco Farioli (ex Alanyspor)…