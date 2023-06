Sampdoria, bando alle ansie: non tarderà a lungo l’ufficializzazione del management addetto alla conduzione tecnica.

Genova. Niente ansie, ci sta che, una volta sistemate le pratiche finanziarie, adesso il nuovo azionista voglia prendersi il giusto tempo per ufficializzare il management, cui affidare la conduzione tecnica.

Troppo presto, i vari media – senza che dagli interessati uscissero indicazioni al riguardo – hanno dato per scontata la scala gerarchica: Paratici, Legrottaglie, Pecini, Grosso, dando tutto per fatto…

Poi, si è passati a scrivere che Riccardo Pecini ha in mente altri progetti per il suo futuro (piuttosto che fare il direttore sportivo) e adesso anche lo stesso Fabio Grosso sembra essere tornato in dubbio, con tanto di Marco Baroni diventato in auge (seppur blandito dall’Hellas Verona), con l’alternativa dell’outsider Francesco Farioli, un giovane tecnico, ricco di idee innovative sperimentate in Turchia, tali da aver suscitato la curiosità persino dello Shakhtar Donetsk, che tuttavia saprebbe tanto di scommessa, visto che è uno degli iscritti all’ultimo Corso Uefa Pro (massimo livello di formazione per gli allenatori, iniziato a Coverciano il 3 ottobre u.s., come lo stesso Felice Tufano) ed allora, se scommessa deve essere, giochiamocela in casa…

Di certo, c’è che in casa Grosso vi è chi sponsorizza la Samp, visto che il suocero, il lavagnese Giorgio Repetto, non solo ha esordito in Serie A con la maglia blucerchiata (ai tempi di Heriberto Herrera in panchina e di Luisito Suarez e Marcello Lippi in campo), ma ha addirittura confessato di aver pianto quanto, da bimbetto, seppe dell’improvvisa cessione di Bruno Mora alla Juventus, che tarpò le ali alla ‘Samp dei vecchietti’, arrivata poi – nonostante ciò – quarta (e chi ha visto Bruno Mora in campo, giura che l’averlo al fianco o da avversario, valeva ben più di tale ‘gap’).

‘Calma e sangue freddo’, nel 2004 ne hanno fatto anche un brano musicale… Bando alle ‘ciance’… altrimenti il papabile ‘numero uno’, tornerebbe ad essere Pippo Inzaghi, alla cui presentazione del suo libro, ‘Il momento giusto’, tre giorni fa alla libreria Mondadori di Milano, era presente Fabio Paratici.

Logica dice che, prima dell’allenatore, verrà ufficializzato il direttore sportivo e invero, non ci stupiremmo se, con un ‘coup de théâtre’, tutto lo staff tecnico venisse presentato congiuntamente alla stampa…

Accontentiamoci, dunque per ora, delle poche voci che alimentano i tam tam del mercato giocatori…

Uno dei più in voga. è Lorenzo Di Stefano, concupito da molti, dopo l’ottimo finale di stagione a Gubbio ed in particolar modo – come segnalato dal Corriere dell’Adige – dagli osservatori del Südtirol, dei quali noi, di Genova 24 ed IvgSport ben conosciamo (date le loro frequenti partecipazioni ai nostri video programmi sulle scuole calcio) le loro doti di scopritori e valorizzatori di talenti.

Sta raccogliendo consensi anche Felice D’Amico, che pur non ripetendo in Serie C le prodezze cui aveva abituato anni fa con la Primavera, risulta essere finito nel mirino del Padova e soprattutto del neo promosso Sestri Levante.

Ranieri, stando a quanto trapela dalla Sardegna, insiste per Manolo Gabbiadini (preferito allo spezzino M’Bala Nzola) e per Tommaso Augello, anche se prima di pensare ad un nuovo cursore di fascia, deve capire se dopo non aver riscattato Raoul Bellanova, l’Inter vorrà infine acquisirlo in qualche altro modo.

Del resto, il sostituto (ancorché da maturare), la Samp lo avrà indietro da Ascoli, col ritorno di Simone Giordano, che ha dimostrato di poter dare il suo contributo in Serie B e potrebbe crescere con calma, visto che nel ruolo molto probabilmente resterà anche Nicola Murru.

Il nuovo staff tecnico, nell’approntare la rosa, dovrà tener conto delle disposizioni federali al riguardo, che prevedono – per la Serie B – che il dettaglio del gruppo sia comprensivo di tre liste:

a) il numero dei giocatori nati prima del 31/12/99 non può essere superiore a 18;

b) non ci sono limiti numerici per quelli nati dopo l’1/1/2000;

c) vi è inoltre la facoltà di inserire, oltre ai 18 di cui al punto a), anche n° 2 giocatori ‘bandiera’ (con almeno 4 anni di tesseramento consecutivi) e per l’appunto Murru, come del resto Gabbiadini e Quagliarella, potrebbe far comodo al riguardo.