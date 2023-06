Sampdoria, Andrea Pirlo è il nuovo allenatore: calcio d’attacco e possesso i suoi mantra

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Sampdoria. L’allenatore sta firmando proprio in questi momenti con il club ora guidato dal duo Radrizzani-Manfredi.

Di Andrea Pirlo si sa già tutto. Campione del mondo nel 2006, è stato tra i centrocampisti più forti della sua generazione vincendo in Europa e in Italia con Milan e Juventus. Da allenatore, debutto di fuoco con la Juventus nell’agosto 2020 dopo l’addio di Sarri. Dall’Under 23 subito catapultato in prima squadra con debutto in Serie A, combinazione, contro la Sampdoria. In bacheca, una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia mentre in campionato ha raggiunto il quarto posto valido per la Champions League per il rotto della cuffia e in Europa era stato eliminato dal Porto agli ottavi. Poi, l’esperienza turca con il Fatih Karagümrük conclusasi con un esonero a tre giornate dalla fine sebbene la squadra navigasse in acque tranquille. Che tipo di Sampdoria con Andrea Pirlo?

Pirlo, classe 1979, si è guadagnato da giocatore l’appellativo di “maestro” per come dirigeva l’orchestra tra tocchi corti e lanci lunghi. Da allenatore, intende impostare una squadra che gioca con la difesa alta e che punta al possesso costante della palla. La sua Juventus non aveva strabiliato a livello di risultati, ma a sprazzi aveva fatto vedere prestazioni interessanti. Una squadra a fisarmonica che si apre in fase offensiva portando tanti uomini sopra la palla a “ballare” sulla linea difensiva avversaria e pronti a inserirsi. Tanto gioco verticale tra le linee mettendo in conto di poter perdere la palla dopo le giocate verticali forzate ma con l’idea di un recupero alto in pressing. Una proposta allettante e forse rischiosa in un torneo “sporco” come la Serie B.

Nella tesi discussa a Coverciano dal titolo “Il calcio che vorrei”, Pirlo descrive così la sua idea di gioco: “L’idea fondante del mio calcio è basata sulla volontà di un calcio propositivo, di possesso e di attacco. Vorrei giocare un calcio totale e collettivo, con 11 giocatori attivi in fase offensiva e difensiva. Manipolando spazi e tempi, abbiamo l’ambizione di comandare il gioco in ambedue le fasi”.