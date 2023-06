Samp, incontro con Toti in Regione per Pirlo, Radrizzani e Manfredi

Genova. Il nuovo proprietario della Sampdoria Andrea Radrizzani, assieme al socio Matteo Manfredi, al presidente Marco Lanna e al neo allenatore Andrea Pirlo hanno incontrato oggi nella sede di Regione Liguria il presidente Giovanni Toti e l’assessore allo Sport Simona Ferro.

“Abbiamo voluto dare di persona un saluto e un augurio di buon lavoro alla nuova proprietà della Sampdoria e al nuovo allenatore, Andrea Pirlo” spiega il presidente Toti.

“Siamo certi che sapranno incarnare al meglio la storia della squadra, riportando il club genovese al prestigio che merita, soprattutto per i suoi tifosi che non hanno mai smesso di sostenere la Sampdoria anche in questo anno difficile”, aggiunge.

“Ho percepito grandissimo entusiasmo e voglia di riportare la squadra in Serie A nel più breve tempo possibile, un augurio che da assessore allo Sport ho voluto personalmente fare al neo allenatore, alla nuova proprietà e che estendo a tutti i tifosi blucerchiati – dichiara l’assessore Ferro – durante l’incontro, insieme al presidente Toti, ho ribadito come Regione Liguria sia disponibile a collaborare con il club, soprattutto in progetti che promuovano in tutta Italia la nostra magnifica terra”.