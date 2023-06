Ruta di Camogli, esplode un magazzino: evacuati per una notte i residenti del palazzo

Camogli. Esplosione questa notte in un magazzino in via Molfino 17 a Ruta di Camogli. Al boato è seguita una nube di fumo. Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo e da Genova colleghi con autobotte e autorespiratori. Gli abitanti della palazzina sono stati fatti evacuare.

Presenti anche i volontari del soccorso di Ruta che hanno curato sul posto una persona lievemente ustionata e in codice verde. Sul posto anche i carabinieri

I vigili del fuoco hanno poi bonificato il magazzino: secondo le prime ipotesi alla causa dell’incendio in corto circuito. Non si registrano danni strutturali all’edificio.