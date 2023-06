Rugby, si chiude la stagione della palla ovale: selezione ligure a Bologna e Torneo San Giorgio a Casella

Genova. Dopo una lunga ed intensa stagione agonistica il rugby regionale chiude definitivamente le proprie attività agonistiche con due appuntamenti che coinvolgono le categorie giovanili e del minirugby.

In questo fine settimana, inserito nell’evento del “Why Not Sport, Food & Family” in programma da venerdì a domenica, organizzato dall’APL Amici della Vallescrivia a Casella, si svolgerà un ultimo appuntamento federale con il Torneo San Giorgio. L’evento della palla ovale è organizzato dell’Amatori Rugby Genova sul Campo Comunale di Casella, al sabato a partire dalle ore 14:30 scenderanno in campo gli Under 7, 9 e 11 di Amatori Genova, Polisportiva CAP&S, Pro Recco, Tigullio e Superba. La domenica dalle ore 10:30 saranno impegnati invece i ragazzi della Under 13 di Amatori Genova, Pro Recco, Superba, Savona e Lucca.

Ultimo appuntamento stagionale anche per l’attività delle rappresentative, infatti nel weekend una selezione ligure Under 16/17 parteciperà all’VIII Memorial Pier Paolo Bonori – Bologna Sevens Rugby in programma presso il Centro Sportivo Pier Paolo Bonori della città felsinea. Nella giornata di sabato sono in programma le gare con Emilia-Romagna, Campania e Toscana, mentre domenica mattina ci sarà l’ultimo incontro della prima fase col Veneto, seguito dalle finali. Nell’altro girone parteciperanno le rappresentative di Lombardia, Abruzzo, Lazio, Marche e Triveneto.

Questo l’elenco dei convocati: Filippo Romairone (Amatori Genova), Tommaso Juvara, Filippo Nostro, Giovanni Nostro ed Emanuele Salamone (CUS Genova), Andrea Caminata, Daniele Caminata, Matteo Casavola, Yury Vitalievitch Litvin e Elhadji Khouma Ndiaye (Province dell’Ovest), Tommaso Galuppo e Pietro Garzoglio (Savona).