Ruba tonno e shampoo alla Coop di Largo delle Fucine: nei guai un 25enne

Genova. La polizia di Stato ha arrestato un ragazzo destinatario di un ordine di carcerazione, e lo ha denunciato anche per tentato furto in concorso e false dichiarazioni sulla sua identità.

Ieri pomeriggio l’addetto al servizio vigilanza del supermercato Coop di Largo delle Fucine ha seguito dal circuito di video sorveglianza il percorso del 25enne che si stava aggirando, in compagnia di un altro ragazzo, all’interno del negozio.

Entrambi, mentre sembravano scrutarsi a vicenda hanno prelevato numerose confezioni di tonno e shampoo. Quando alla cassa i due hanno pagato solo una bottiglietta di the la guardia giurata li ha intercettati e chiesto loro di mostrargli la refurtiva che ammontava a poco più di 60 euro.

Al loro arrivo gli agenti delle volanti, dopo aver riportato la calma, hanno accompagnato i due indagati in Questura, dove da ulteriori controlli è risultato che il 25enne era in possesso della carta di identità del fratello.

L’uomo infatti si era premurato di nascondere il suo vero nome ai poliziotti poiché titolare di un ordine di custodia cautelare risalente a marzo. Il 25enne è stato accompagnato al carcere di Marassi e l’altro complice, un 27enne, è stato denunciato per tentato furto in concorso. Salva per entrambi la presunzione di innocenza