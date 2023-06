Ruba Chanel nr.5 e 600 euro di profumi alla Coin: 27enne arrestato

Genova.Un 27enne italiano è entrato alla Coin di via XX Settembre e rubato alcuni profumi del valore

complessivo di 600 euro, tra cui Chanel nr.5

Poi, secondo quanto riportato in una nota dei carabinieri, l’uomo avrebbe aggredito il personale della vigilanza per poi tentare di fuggire. Ma proprio durante l’aggressione, transitava in via XX Settembre una pattuglia del Radiomobile che è subito intervenuta bloccando e fermando il 27enne.

Dai controlli è risultato che il ladro avesse pregiudizi di polizia e attualmente fosse sottoposto a divieto con foglio di via obbligatorio dal Comune di Genova.

I carabinieri lo hanno arrestato per rapina impropria. La refurtiva è stata recuperata e restituita. Questa mattina l’arrestato sarà sottoposto al giudizio direttissimo.