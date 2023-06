Rocciatore perde la presa e si schianta contro la parete: al San Martino con polso e caviglia rotta

Genova. E’ bastato un attimo e tutto è andato storto, con una mattinata di sport nella natura trasformatasi in una corsa all’ospedale. Ecco quello che è successo questa mattina verso le 10 presso il passo del Tomarlo, nel parco dell’Aveto, vicino alla Rocca del Prete dove si è verificato l’ennesimo incidente legato alla arrampicata: un uomo classe 1966 ha perso la presa cadendo nel vuoto e schiantandosi contro la parete alla quale era assicurato con la corda di sicurezza.

L’impatto con la roccia è stato violento, dopo circa 7 metri di caduta: l’uomo, originario di Saranno, ha riportato la frattura scomposta ad un polso e una ulteriore frattura ad una caviglia. Oltre a numerose contusioni, per fortuna non gravi. La via in cui è successo il fatto si chiama ‘Indiana Jones’.

Immediata è scatta la macchina dei soccorsi, con la missione congiunta di Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino. Sul posto anche l’elicottero Drago che ha permesso di arrivare sul luogo dell’incidente in pochi minuti, anche se le operazioni di carico del ferito sono state particolarmente complesse a causa della morfologia della zona. Una volta caricato sul mezzo aereo, il ferito è stato trasportato in codice rosso al San Martino di Genova.