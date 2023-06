Ritrovata dopo ore di ricerche la turista dispersa in mare a San Fruttuoso di Camogli

Camogli. Si è concluso solo in serata inoltrata il recupero di una donna tedesca di 60 anni di cui si erano perse le tracce nel tardo pomeriggio.

La turista straniera aveva deciso di raggiungere a nuoto la zona di Cala dell’Oro dopo essere partita da San Fruttuoso di Camogli.

Esausta per la nuotata (e ovviamente senza cellulare con sé) aveva deciso di provare a risalire la parete della zona ma senza riuscirci.

Non vedendola rientrare il marito ha lanciato l’allarme. Sul posto vigili del fuoco (anche con personale subacqueo), Soccorso alpino e speleologico Liguria e Guardia costiera (anche con elisoccorso).

Dopo averla individuata, Soccorso alpino e vigili del fuoco hanno dovuto ripulire per raggiungerla un canale ripido e franoso. Quindi sono iniziate le operazioni per riportare la donna, in barella, verso il mare attraverso manovre di corda piuttosto complesse.

Caricata su un gommone, la donna, in buone condizioni, è stata portata a Camogli per essere presa in consegna dal personale della pubblica assistenza locale.