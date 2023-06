Rigassificatore, Toti spegne le proteste: “Utile a 59 milioni di italiani, non si può bloccare per poche migliaia di persone”

Liguria. “Come sempre si fa polemica e si minacciano mobilitazioni a prescindere” così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, commenta la “mobilitazione” di alcuni comitati contrari al progetto del rigassificatore, opera per cui lo stesso Toti è stato nominato Commissario straordinario di Governo.

Nei giorni scorsi era circolata l’ipotesi che il rigassificatore potesse essere realizzato a Vado Ligure, ma la sindaca della città, Monica Giuliano, ha smentito. E come riportato dal Secolo XIX, ora è spuntata anche l’ipotesi genovese di Porto Petroli, a Multedo, dove ci sono già una banchina e quattro pontili. Quel che è certo, al momento, è che l’impianto troverà spazio in Liguria, al largo della costa, con tutte le incognite tecniche che questo prevede.

“Apprendo con stupore che si annunciano proteste contro il rigassificatore ancor prima di conoscere gli studi di fattibilità e i dettagli del progetto. Innanzi tutto, si deve ancora decidere dove installare questa struttura: si parla di una zona molto lontana dalla costa, in un’area dell’Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale, ma al momento è totalmente prematuro parlare della collocazione. Le ipotesi al vaglio sono diverse e la soluzione più opportuna sarà presa dopo un’attenta analisi, aprendo un tavolo di confronto con sindaci, Regione e Governo per individuare i benefici, anche in termini di accesso all’energia, che spetteranno ai cittadini”.

“In ogni caso – continua il presidente Toti – la scelta verrà fatta per il bene della Liguria e dell’intero Paese, non sulla base delle proteste di minoranze che dicono no a tutto. Non ci faremo condizionare certamente da strumentalizzazioni politiche di partiti che si nascono dietro i comitati alimentando le paure e le legittime preoccupazioni dei cittadini. Il ‘partito del no’ che ha sempre bloccato l’Italia in Liguria non troverà terreno fertile perché noi agiremo solo nell’interesse della collettività con coraggio e determinazione. Le stesse che hanno trasformato la Liguria da terra dell’immobilismo in regione del fare, della crescita e dello sviluppo”.

“Pertanto ribadisco che verranno effettuate tutte le verifiche del caso, i dubbi dei cittadini verranno chiariti con la massima trasparenza ma andremo avanti con la realizzazione del rigassificatore, una struttura che sarà utile a 59 milioni di italiani e che non sarà certamente bloccata da poche migliaia di persone.