Rigassificatore galleggiante in Liguria, tra le ipotesi Genova e Vado ma c’è il rebus dei tubi

Genova. L’unica certezza, al momento, è che in Liguria ci sarà un rigassificatore. Non sulla costa, però, ma offshore, cioè al largo. A offrire questa certezza è la nomina di Giovanni Toti quale commissario straordinario di governo “per la realizzazione ovvero per l’esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente nella Regione Liguria”, recita il decreto.

Dove? “È assolutamente prematuro dirlo”, ripete Toti. Che stamattina, a margine della presentazione dell’accordo tra Rai e Mei a Genova, ha detto che “certamente uno di questi verrà posizionato nel Mar Ligure Orientale”. E invece intendeva “Mar Ligure Occidentale”, fanno sapere dal suo staff. Il che significa in buona sostanza Genova, Savona o Vado Ligure, passando in rassegna i porti governati dall’Autorità portuale che ha sede a Palazzo San Giorgio.

Dunque sono queste le ipotesi sul tavolo. La mossa del Governo va letta anzitutto alla luce degli accordi presi con la città di Piombino, dove è stato completato a marzo l’allestimento della Golar Tundra: la nave rigassificatrice, lunga quasi 300 metri, dovrà rimanere tre anni nel porto toscano prima di andare offshore. E la nomina di Toti, che a suo tempo aveva lanciato con entusiasmo la candidatura della Liguria, conferma la futura destinazione dell’unità gestita da Frsu Italia, la divisione di Snam che si occupa di impianti galleggianti. D’altro canto il decreto del governo parla di “unità galleggianti” al plurale. Dunque potrebbe essere più di una.

L’opzione Vado Ligure è stata prontamente “raffreddata” oggi dalla sindaca Monica Giuliano: “Sul tavolo non c’è ancora nessuna ipotesi, sarà la Regione a proporre ai Comuni possibili collocazioni. Ora Vado è impegnata a realizzare altre opere e non ci poniamo neanche il problema”, ha risposto. La località savonese, peraltro, è già in fermento perché ospiterà la produzione (integrale o parziale) dei cassoni della nuova diga del porto di Genova.

Ma per quanto riguarda Genova, secondo i bene informati le possibilità sono poche, visto anche il “sovraffollamento” di opere e di cantieri nei prossimi anni sul territorio del capoluogo. D’altra parte era stato proprio il sindaco Marco Bucci a proporre l’idea di un rigassificatore galleggiante sulla nuova diga foranea, che sarà distante dalla costa circa 800 metri (e non i “molti chilometri” menzionati oggi da Toti).

In entrambi i casi c’è un ostacolo di natura tecnica, come aveva osservato Confindustria l’anno scorso, e cioè che nessuno dei due porti è servito dalla dorsale di Snam, il principale operatore attivo nel trasporto e nello stoccaggio del gas naturale. L’unico punto di immissione in Liguria è Panigaglia, nel golfo della Spezia, dove opera già uno dei tre rigassificatori attivi in Italia (gli altri due sono a Livorno e nelle vicinanze di Rovigo), alimentato dal Gnl trasportato dalle navi. Il resto della regione è servito dai gasdotti minori (le linee verdi) ai quali si allacciano i vari gestori.

Tanto Genova quanto Vado Ligure sono dotate di tubi sottomarini attivi o dismessi ma non è detto che riadattare al gas quelli usate per il petrolio, come aveva proposto Toti, sia tecnicamente fattibile. In alternativa potrebbe essere costruito un nuovo gasdotto. Il neo-commissario oggi ha chiarito che “certamente occorreranno un approfondimento sulle condutture e un tavolo di trattativa coi sindaci interessati, Regione Liguria, ministero e governo. I ritorni dovranno essere importanti per la cittadinanza in termini di convenienza nell’utilizzo del prodotto, per le imprese che devono avere la sicurezza di una fonte energetica privilegiata”.