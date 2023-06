Riattivazione Linea Campasso, Rossetti (PD): “Iter di presentazione del progetto di riqualificazione urbana ancora in alto mare”

Genova. “In merito al progetto per la riqualificazione e rigenerazione urbana di Genova-Campasso/Certosa l’iter di presentazione è ancora in alto mare. A confermarlo è la risposta scritta che l’assessore Giampedrone ha dato a una mia interrogazione presentata a giugno. Alla richiesta sul rispetto dei tempi per la proposta progettuale, la cui scadenza era il 30 maggio, l’assessore ha dichiarato che il progetto di riqualificazione – per cui sono stati stanziati complessivi 200 milioni relativi alla riattivazione della linea Genova-Campasso – Certosa – è stato ‘predisposto ed è in fase di trasmissione al Commissario straordinario’. Stando alle parole di Giampedrone siamo ancora nella fase della predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, quando invece la presentazione della proposta doveva avvenire entro il 30 maggio, stando ai tempi di pubblicazione del Provvedimento autorizzativo unico regionale”.

Lo dichiara in una nota stampa il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti.

“I comitati di cittadini e i Municipi Centro Ovest e Valpolcevera hanno in questi mesi avanzato numerose proposte malgrado le gravi criticità del progetto oltre a chiedere la modifica del percorso ferroviario. Nonostante questo e nonostante le risorse ministeriali stanziate, non si ha ancora chiarezza sulle tempistiche e sull’iter amministrativo, mentre si susseguono dichiarazioni trionfalistiche da parte del Comune di Genova, che però non sono avvalorate dai fatti. Quello che oggi invece chiediamo: tirate fuori il progetto e confrontandovi con chi il quartiere lo vive tutti i giorni”, conclude Rossetti