Riapre il Museo Chiossone di Genova, la più grande collezione di arte orientale del Paese era off limits da due anni

Genova. Venerdì 23 giugno, in orario serale, riapre al pubblico il museo Edoardo Chiossone di Genova. La più grande collezione in Italia di arte orientale e l’edificio che la ospita – magnifica struttura razionalista disegnata dall’architetto Mario Labò – torna fruibile dopo quasi due anni di chiusura per lavori di adeguamento strutturale e impiantistico.

La riapertura combacia con l’avvio della mostra “La Grande Onda. L’importanza dell’acqua nella cultura giapponese”, presentata attraverso una vera e propria icona, la xilografia di Hokusai.

L’esposizione viene inaugurata al pubblico il 23 giugno, con apertura straordinaria dalle 20 alle 22.30 e ingresso gratuito.

Il Museo Chiossone vanta la collezione di arte giapponese più grande e importante d’Italia, raccolta dall’artista e incisore genovese Edoardo Chiossone, durante il lungo periodo vissuto in Giappone alla fine del XIX secolo.

In posizione sopraelevata e rivolto verso il mare, all’interno del parco storico di Villetta Di Negro, Il Museo è contornato dal verde e inserito nei percorsi panoramici e botanici.

Quella di Chiossone fu la prima collezione di arte orientale italiana ad essere aperta al pubblico, nel 1905, nella originaria sede presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti, mentre dal 1971 è esposta nell’attuale edificio.

Il Museo Chiossone, chiuso da settembre 2021, viene ora restituito alla cittadinanza nella sua veste rinnovata, pur mantenendo il fascino iconico della struttura architettonica che lo contraddistingue.

I lavori di messa a norma, realizzati con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, hanno consentito il recupero della grande terrazza panoramica del Museo, utilizzabile per eventi all’aperto, che consente agli utenti di godere di una straordinaria vista sul centro città e sul porto.