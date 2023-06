Recco, sicurezza del territorio: in corso il nuovo intervento in via Alpini d’Italia

Genova. La messa in sicurezza del territorio continua ad essere una delle priorità dell’amministrazione Gandolfo “che ha investito, e continuerà ad investire, risorse per il miglioramento della rete viaria”. Sono cominciati i lavori per la realizzazione di una cunetta stradale, per la regimentazione e lo smaltimento delle acque meteoriche, e la sistemazione di una rete di sostegno per contenere la scarpata soprastante via Alpini d’Italia, nella frazione di Collodari.

Il lavoro è realizzato in collaborazione con A.R.T.E. Genova (Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia) che è proprietaria del terreno su cui si sta lavorando alla stabilizzazione della scarpata.

“Con l’apertura di questo nuovo cantiere – sottolineano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo -dimostriamo l’attenzione che la nostra amministrazione ha per lo stato della rete viaria e più in generale per la sicurezza stradale oltre che per il decoro di tutto il territorio”.