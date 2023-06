Recco, potenziati al massimo i lavori di sfalcio sulle strade carrabili

Recco. Sono in corso e saranno ulteriormente potenziati i lavori di sfalcio delle strade carrabili. Dai primi giorni del mese di aprile, con l’avvicinarsi della stagione estiva e per tutelare l’incolumità pubblica da rischi legati agli incendi di arbusti e sterpaglie, per garantire i corretti standard igienici ed eliminare i rischi derivanti dalla presenza di siepi e rami che occupano le strada e restringono la carreggiate, l’ufficio Ambiente del Comune di Recco ha avviato un’intensa campagna sfalci.

“Continuano, potenziati, gli interventi programmati dall’amministrazione per il contenimento della vegetazione spontanea sulle strade carrabili – spiegano sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – le attività saranno portati avanti nel corso dell’estate anche in base alle necessità che emergeranno”.

Gli interventi sono stati conclusi in gran parte delle strade carrabili, dalla prossima settimana seguiranno questo calendario: lunedì 26 giugno in via della Nè dal bivio di via Pastene fino a fine strada e proseguiranno il 27 giugno in Via dell’Alloro fino al bivio per via don Polleri, il 28 giugno in via dell’Alloro dal bivio per via don Polleri fino al civico 45, il 29 giugno da via dell’Alloro dal civico 45 fino al bivio per Verzemma, il 30 giugno da via Verzemma fino al primo tornante (altezza galleria autostradale), il 3 luglio da via Verzemma dal primo tornante fino al civico 8.

Questa campagna di sfalci terminerà il 4 luglio con via Verzemma dal civico 8 fino a fine strada.