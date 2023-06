Recco, 80mila euro per l’efficientamento energetico dell’asilo di via Milano

Recco. La giunta Gandolfo ha approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’asilo di via Milano, con la sostituzione di 38 serramenti e 4 lucernari per un importo di 80mila euro, di cui 70mila provenienti da un contributo statale e 10mila investiti dal Comune di Recco.

L’intervento sarà realizzato durante i mesi estivi e prima della ripartenza dell’anno scolastico, per garantire un maggiore comfort ambientale delle aule e degli altri ambienti.

“Nel 2020 l’edificio scolastico è stato già oggetto di un parziale restyling sotto il profilo energetico, attraverso la sostituzione degli infissi esterni delle aule – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo – nel frattempo abbiamo reperito ulteriori risorse per completare l’efficientamento, in un’ottica di riduzione dei consumi, attraverso la sostituzione di tutti i serramenti esterni e della centrale termica, attualmente a basse prestazioni energetiche”.

Nel dettaglio i lavori prevedono la sostituzione dei serramenti dell’intero edificio ad esclusione di quelli già sostituiti nel 2020, il rifacimento della centrale termica, con sostituzione della caldaia e la fornitura e posa di quanto necessario per l’adattamento degli impianti ad essa direttamente collegati (impianto idrico, impianto elettrico ed evacuazione dei fumi).