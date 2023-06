Ratti all’asilo Tollot, Lodi (Pd): “Servizi per l’infanzia non sono la priorità del nostro Comune”

Genova. A seguito della notizia della recente chiusura dell’asilo comunale Tollot Occidentale di salita degli Angeli, nel quartiere di San Teodoro, per la presenza di ratti, si esprime la consigliera comunale del Partito Democratico Cristina Lodi: «Abbiamo appena concluso un consiglio monotematico sulla situazione dei servizi 0-6 anni del Comune e ieri per la maggioranza sembrava che andasse tutto bene. Oggi scopriamo che l’asilo comunale Tollot è chiuso da giorni per presenza di ratti: un grande disagio per le famiglie e per i bambini che sono costretti a rimanere a casa o essere portati nell’asilo di via Bologna”.

“Ieri in consiglio abbiamo provato a portare l’attenzione sul fatto che, quando ci si occupa delle strutture, ci si deve occupare di tutto – continua la consigliera dem – dell’edilizia scolastica, delle manutenzioni, del personale e della continuità educativa. Non si può lasciare nulla indietro. Quest’episodio, come molti altri prima, mette in evidenza che, quando mancano i tasselli, i servizi non funzionano in modo efficace, oppure non vengono erogati affatto. È inaccettabile che un servizio primario, pubblico ed essenziale come un asilo venga chiuso per una mancata derattizzazione e per una mancata cura”.

“È anche evidente che le priorità di questa amministrazione sono altre: se arrivano i soldi dall’Europa vengono usati, ma se è necessario mettere soldi propri e attenzione personale per le verifiche è tutt’altra storia. Ancora una volta ci troviamo davanti a un tema: mentre l’Europa investe sui nidi, sulle scuole materne e sul futuro dei servizi 0-6, l’attenzione e la cura quotidiana dell’ente locale verso la manutenzione degli edifici è all’ultimo posto. Come vicepresidente della commissione Welfare, ho già provveduto a chiedere una commissione urgente sullo stato delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle scuole del sistema 0-6 e degli asili nido comunali e statali”.