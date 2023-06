Rapallo Pallanuoto, arriva la serba Ana Milicevic

Rapallo. Ana Milicevic è una nuova giocatrice del Rapallo Pallanuoto. Classe 2003 di nazionalità serba, è cresciuta nel Partizan Belgrado, mettendosi inmostra con la calottina delle varie nazionali giovanili del suo paese. Nella scorsa stagione ha disputato un ottimo campionato di Serie A1 tra le file della Brizz Nuoto Acireale, dando un forte contributo alla salvezza della compagine siciliana.

“Ana è una giocatrice molto interessante che ho avuto modo di apprezzare nello scorso campionato. È molto giovane e proprio in funzione della sua età ha ampi margini di crescita, sono certo che si integrerà al meglio con le nuove compagne e darà un grande contributo nella prossima stagione”. Così coach Luca Antonucci presenta l’ultima arrivata in casa RPN.

Grande entusiasmo ed idee chiare per Ana come dimostrano le sue prime parole da gialloblù: “Nuovo club, nuove sfide, sono molto motivata e credo che sarà una stagione di successo in A1. Sono molto emozionata ed impaziente di iniziare il mio nuovo viaggio. Vedo un grande potenziale in questa squadra e sono felice di avere l’opportunità di allenarmi duramente e mettermi alla prova a un nuovo livello”.