Raffica di furti in città, 7 persone denunciate in un giorno dai carabinieri

Genova. Sette persone denunciate in un giorno, in tre distinte operazioni. È questo il bilancio di un servizio effettuato ieri dai carabinieri del Comando Provinciale di Genova.

In particolare, nella prima operazione, a finire nei guai, sarebbero tre giovani magrebini per furto aggravato in concorso.

La scorsa nottata, ad Arenzano, dopo aver forzato la finestra del bar della stazione ferroviaria, i tre hanno rubato dalla cassa 100 euro in contanti, per poi scappare via.

I militari, giunti sul posto, dopo aver visionato i filmati del sistema di video sorveglianza interno, sono riusciti a individuare elementi utili all’identificazione così da avviare subito la perlustrazione nella zona. i I tre giovani sono stati così riconosciuti e fermati poco dopo in via Lungomare Stati Uniti.

Nella seconda operazione ad essere coinvolti sono tre tunisini, di cui uno con pregiudizi di polizia, per tentato furto aggravato in concorso. In serata, mentre si trovavano all’interno di un supermercato a Nervi, dopo essersi impossessati di vari generi alimentari e alcolici per un valore di poche decine di euro, nascondendoli in uno zaino, sono stati fermati dalla vigilanza interna e poi controllati dai carabinieri che li hanno trovati con la merce appena rubata.

La terza e ultima operazione riguarda un furto aggravato. Nei guai un incensurato lombardo 46 enne. L’uomo è stato bloccato dopo essersi impossessato di diverse bottiglie di alcolici per un valore di 100 euro all’interno di un esercizio commerciale di via del Lagaccio. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata agli aventi diritto.