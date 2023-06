Raffaella Paita nominata coordinatrice nazionale di Italia Viva (ma è polemica interna contro Renzi)

Roma. L’ex assessora regionale e candidata presidente della Liguria Raffaella Paita è stata nominata da Matteo Renzi coordinatrice nazionale di Italia Viva durante l’assemblea a Napoli con mille iscritti. “Il prossimo mese inizieranno i congressi territoriali che si svolgeranno dal basso e che avranno luogo da ottobre – ha annunciato il partito in una nota diramata ieri -. Il regolamento congressuale sarà scritto da un comitato di 15 persone i cui componenti saranno comunicati in questa settimana.

Ma sul nuovo incarico della deputata spezzina è già polemica. “Alla fine dell’assemblea di ieri, quando non era più possibile intervenire, Renzi ha comunicato la nomina di un coordinatore nazionale, Raffaella Paita” che ha creato “una situazione strana: gli iscritti possono scegliere il coordinatore comunale, provinciale e regionale. Ma non quello nazionale. Che, prima ancora di ogni modifica statutaria che istituisca quel ruolo (ora non presente), viene nominato senza discussione né informazione preventiva”. Così hanno denunciato, premettendo di non voler fare polemiche, Elena Bonetti e Luigi Marattin chiedendo però che a ottobre, momento dei congressi locali, si proceda ad un voto.

“La nomina di Paita rientra nei poteri statutari organizzativi e politici del presidente“, che è Matteo Renzi, “e non necessita di alcuna comunicazione formale”. È quanto spiega in una nota Italia Viva, in replica a Elena Bonetti e Luigi Marattin. “Chi vuole cambiare lo statuto può farlo in qualsiasi assemblea ed è il benvenuto. Per chi ama la democrazia interna, sempre meglio fare proposte o critiche durante l’assemblea che aprire discussioni il giorno dopo su Twitter anche per rispetto ai tanti militanti che hanno fatto a proprie spese centinaia di chilometri per fare una bellissima discussione a viso aperto in assemblea”.

Entusiasmo invece da parte dei coordinatori liguri Fiorenza Franco, Rosario Amico, Irene Tesini ed Eugenio Musso: “Siamo orgogliosi e felici per il nuovo incarico che vede Raffaella Paita coordinatrice nazionale di Italia Viva. Un incarico molto impegnativo in una fase politica delicata e di cambiamento per il nostro partito e per l’Italia. Siamo certi che il lavoro di Raffaella Paita farà crescere la nostra comunità e per questo augurandole buon lavoro, ci impegniamo al massimo delle nostre possibilità per supportarla assieme a tutti i nostri simpatizzanti ed iscritti a Italia Viva”.