Raccolti 800 kg di rifiuti in un pomeriggio nella spiaggia antistante piazzale Kennedy

Genova. In tutto sono stati 800 i chili di rifiuti raccolti nel pomeriggio di ieri da un gruppo di una trentina persone tra volontari dell’associazione, cittadini e il team di SodaStream, che – muniti di sacchi, guanti e pinze – hanno partecipato alla raccolta con entusiasmo, mostrandosi attenti e sensibili nei confronti di un tema quanto mai attuale: non solo plastica ma anche mozziconi di sigaretta (circa 1 kg), vetro, lattine e spazzatura in generale.

L’iniziativa di raccolta e sensibilizzazione è stata promossa e organizzata a Genova con il patrocinio del Comune nella spiaggia antistante piazzale Kennedy da SodaStream, brand leader dell’acqua frizzante fai da te da sempre impegnato nella lotta alla plastica monouso, in collaborazione con Plastic Free, onlus nata nel 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sull’impatto dell’inquinamento della plastica.

A partecipare all’incontro anche il Vice Presidente del Municipio VIII Medio Levante Luca Rinaldi che ha commentato: “A nome del Municipio VIII voglio ringraziare Plastic Free e SodaStream per aver organizzato la raccolta e tutti i volontari che sono stati parte attiva di questa importante iniziativa che, inserendosi nelle azioni messe in campo dall’Amministrazione a tutela dell’ambiente, è diventata un’occasione di sensibilizzazione al rispetto e alla preservazione del nostro territorio e del nostro mare”.

Organizzata in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, l’iniziativa nel capoluogo ligure ha inaugurato il tour di tre tappe lungo i litorali italiani che vede le due realtà fare squadra in un progetto lungo la Penisola, che ha lo scopo di sensibilizzare e coinvolgere attivamente cittadini e istituzioni per un obiettivo comune: raccogliere almeno 10mila kg di plastica e rifiuti. Dopo l’attività di clean up a Genova, la seconda in calendario è a luglio a Porto Tolle, in provincia di Rovigo nel Parco del Delta del Po, e l’ultima il primo ottobre lungo il litorale romano in occasione del Sea & Rivers Day di Plastic Free.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti dalla tappa di Genova, che ha dato il via alla collaborazione con Plastic Free. Si tratta di un progetto nazionale che ci auguriamo coinvolgerà un numero crescente di cittadini, uniti per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati e, perché no, per superarlo! Da sempre SodaStream ha un unico scopo: fare la propria parte attraverso piccole, grandi azioni in grado di innescare il cambiamento” ha commentato Petra Schrott, Marketing Director di SodaStream Italia.