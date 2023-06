Pusher 23enne trovato con un chilo e mezzo di cannabis a Marassi: arrestato

Genova. Un pusher 23enne è stato trovato con un chilo e mezzo di cannabis dalla polizia di Stato e arrestato.

L’episodio si è verificato ieri sera, intorno alle 19, in via Stefania Moro a Marassi. Come riportato in una nota dalla polizia, gli agenti sono giunti sul posto dopo aver intercettato movimenti riconducibili ad una fiorente attività di spaccio ad opera del giovane.

Il 23enne, una volta fermato e controllato, ha spontaneamente ha consegnato quattro involucri cannabis agli agenti.

Subito dopo è scatta la perquisizione in casa, in cui è stato trovato, in camera da letto,

dentro un armadio, un chilo e mezzo sempre di cannabis e oltre 6mila euro, probabile provento dell’attività di spaccio, 4 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Il Magistrato ha disposto che l’arrestato fosse accompagnato presso il carcere di Marassi in attesa

dell’udienza di convalida dell’arresto.