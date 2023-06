Programma di sviluppo rurale: approvate 14 domande per valorizzazione aree interne

Liguria. “Sono 14 le ultime domande con esito istruttorio positivo e contributo ammesso complessivo di oltre 3,2 milioni di euro dal Psr Liguria per Comuni e Unioni di Comuni che valorizzano le aree interne”.

Lo dichiara il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito web regionale.

Nel dettaglio sulla misura 7.4 di ‘Investimenti per attività ricreative, culturali e altri servizi per la popolazione rurale’ la prima tornata ha visto un importo complessivo di aiuti pari a circa 2 milioni di euro (Comune di Torriglia, di Vobbia, di Varese Ligure, Unione Comuni della Valle Argentina e Armea, di Sesta Godano, di Riomaggiore e di Monterosso al Mare), seguita da altre 4 domande ammesse (Comune di Fontanigorda, di Framura, di Borzonasca e di Perinaldo) per oltre 700 mila euro.

Buona risposta anche sulla sottomisura 7.6 del Psr di ‘Investimenti per riqualificare il patrimonio culturale e naturale del paesaggio e dei siti ad alto valore naturalistico’ con l’esito positivo delle tre domande del Parco dell’Aveto, del Comune di Pontedassio e di Framura che hanno assorbito, in questo caso, 500 mila euro.

“Le disponibilità finanziarie dei bandi − afferma Piana – hanno permesso di finanziare tutte le 14 domande risultate ammissibili, dando un ulteriore impulso all’entroterra e al lavoro prezioso dei nostri Comuni, per fornire risposte concrete alle esigenze del territorio”.