Pro Recco, il primo nuovo arrivo è Francesco Condemi

Recco. Francesco Condemi è un nuovo giocatore della Pro Recco. Il centrovasca nato a Catania il 23 dicembre 2003, arriva dall’Ortigia, formazione con la quale ha segnato nell’ultima stagione 64 gol tra regular season e play off Scudetto. Già nel giro del Settebello, Condemi sarà uno dei protagonisti dell’Italia Under 20 impegnata da domani ai mondiali di categoria in Romania.

“Sono felicissimo di arrivare alla Pro Recco, ho detto sì senza pensarci un secondo: confrontarmi con i più forti è sempre stato il mio obiettivo – le prime dichiarazioni del neo acquisto -. Mi affido a Sandro Sukno, un allenatore incredibile, per continuare nel mio percorso di crescita e ai miei futuri compagni per acquisire la mentalità vincente che accompagna il Club da anni. La finale di Champions League è stata pazzesca, sono stati fenomenali, la Pro Recco stava giocando bene ma quando è rimasta per quattro minuti con l’uomo in meno ha alzato ancora di più il livello: ho una grande voglia di vivere partite come quelle”.

Figlio d’arte ( sua mamma Milena Virzì è stata una giocatrice di Orizzonte e Setterosa) Condemi continuerà i suoi studi universitari in Liguria: “Sono iscritto alla facoltà di chimica industriale, ho sempre avuto la passione per la chimica fin da quando ero bambino e penso che si debba studiare ciò che piace”.

L’idolo pallanuotistico “è sempre stato mio fratello Andrea, che giocava con me a Siracusa”, quello sportivo “è Kawhi Leonard, cestista dei Clippers, un leader silenzioso, un trascinatore, una guida riconosciuta dai compagni che non crea mai problemi”.

“L’ingaggio di Condemi ribadisce l’attenzione che la Pro Recco riserva ai giovani talenti italiani, un acquisto che va a ringiovanire la rosa e permette di inserire nuove energie e motivazioni nel gruppo, elementi fondamentali dopo una stagione di successi come quella che abbiamo vissuto – le parole del presidente Maurizio Felugo -. Nessuno meglio di Sandro Sukno sa elevare il valore di giocatori giovani che arrivano a vestire la calottina più importante del mondo, insieme a lui vogliamo porre le basi per una Pro Recco che sia vincente anche sul lungo termine e l’ingaggio di Condemi va proprio in questa direzione”.