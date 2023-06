Principio di incendio per un bus nella galleria Colombo: chiusa e poi riaperta dopo l’intervento dei pompieri

Genova. La Galleria Colombo, adiacente a piazza Dante, è stata temporaneamente chiusa e poi riaperta questo pomeriggio intorno alle 18 per un principio di incendio.

A creare qualche momento di apprensione è stato il fumo provenire da un bus. I passeggeri sono stati immediatamente fatti scendere e uscire dalla galleria che la polizia locale ha chiuso in attesa dell’intervento dei pompieri.

Non appena la situazione è stata posta in sicurezza la galleria è poi stata riaperta al traffico. Non si registrano feriti.