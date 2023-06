Priaruggia, revocato il divieto di balneazione: qualità dell’acqua tornata nella norma

Genova. In base ai campionamenti eseguiti da Arpal, su proposta dell’assessore all’Ambiente Matteo Campora, il sindaco Marco Bucci ha disposto la revoca del divieto temporaneo di balneazione nella spiaggia di Priaruggia dal tratto terminale di via Silvano Stacchetti all’asse di via Capo San Rocco.

Il divieto era stato imposto lo scorso 7 giugno dopo che dai controlli erano emersi valori non conformi ai parametri della balneabilità per la presenza di batteri e inquinanti.

Ad essere interessato è il tratto terminale di via Silvano Stacchetti all’asse di via Capo San Rocco.