Precipita da una parete e rimane bloccato: rocciatore in codice rosso al San Martino

Genova. Poco dopo le 15 di questo pomeriggio un rocciatore che si trovava su una parete a Sestri Levante, in prossimità delle gallerie di Moneglia, è precipitato sulle rocce sottostanti.

Il corpo si è fermato dopo diversi metri e nell’impatto l’uomo ha riportato diversi traumi su tutto il corpo. Scattati i soccorsi, per recuperarlo sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco di Chiavari e il Soccorso alpino, oltre ai medici del 118.

Una volta stabilizzato e recuperato, è stato trasportato con l’elicottero pompieri di Genova presso il pronto soccorso del San Martino in codice rosso. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri che hanno fatto i rilievi del caso per capire la dinamica: al momento non è chiaro se l’uomo stesse praticando attività sportiva o sta installando reti anti frana.