Povertà e famiglie, Caritas lancia l’allarme: “Senza reddito di cittadinanza più richieste di aiuto”

Genova. Secondo il direttore della Caritas diocesana di Genova, Giuseppe Armas, la città sta affrontando un’emergenza abitativa a causa della diminuzione del potere d’acquisto delle famiglie, che non sono più in grado di sostenere i costi dell’alloggio. Attualmente, il 60% delle risorse erogate dalla Caritas viene destinato a tale problematica, una percentuale significativamente superiore rispetto al passato.

Armas ha sottolineato la necessità di un intervento straordinario da parte delle istituzioni per affrontare la situazione. “L’emergenza abitativa a Genova sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti, specialmente quando coinvolge famiglie con figli – ha affermato Armas durante la presentazione dei progetti finanziati dall’8×1000 alla Chiesa cattolica, commentando l’accoltellamento di un tecnico dell’acqua a Sampierdarena dopo una disputa con un condomino inadempiente – Il nostro ufficio di assistenza riceve quotidianamente persone che stanno perdendo la capacità di gestire adeguatamente il proprio alloggio a causa dell’inflazione, dell’aumento delle bollette, della disoccupazione o dei salari insufficienti”.

“Nell’ultimo anno, abbiamo registrato un aumento delle famiglie che si sono rivolte a noi, e l’emergenza abitativa è il problema più rilevante. Queste persone hanno bisogno di sostegno per far fronte alle spese abitative, come l’affitto, i mutui e le bollette, che sono aumentate considerevolmente”. Armas ha anche evidenziato le conseguenze dell’interruzione del reddito di cittadinanza, che in passato aveva portato benefici e una riduzione delle richieste di assistenza da parte delle famiglie genovesi. Tuttavia, la cancellazione di tale misura ha causato un aumento delle richieste di aiuto”