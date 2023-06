Porto di Pra’, camionista si amputa due dita cercando di liberare una sbarra rimasta incastrata

Genova. Incidente sul lavoro oggi in tarda mattinata all’uscita del terminal Psa di Pra’. Un camionista si è amputato due falangi ed è stato portato all’ospedale San Paolo di Savona per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

È successo intorno alle 12.30. Sul posto sono intervenuti i militi della Misericordia Ponente e il personale dell’Automedica del 118. L’uomo, un 50enne, è stato ricoverato in codice giallo e non è in pericolo di vita.

La dinamica è in fase di accertamento da parte degli ispettori della Asl.

Secondo i primi riscontri l’autista non avrebbe aspettato che la sbarra della corsia d’uscita si alzasse completamente e l’avrebbe divelta passando col mezzo pesante. A quel punto sarebbe sceso per cercare di liberare la sbarra, rimasta incastrata nel container, e durante questa operazione si sarebbe tagliato due dita.

Sono in corso ulteriori indagini anche per capire se la sbarra fosse difettosa.