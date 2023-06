Ponte Morandi, oggi ai Luzzati la presentazione del libro-inchiesta “Il Crollo” di Marco Grasso: cronaca, cause e responsabilità di un disastro annunciato

Genovz “Quel giorno, su quel ponte avrebbe potuto esserci chiunque di noi” ricorda l’ex procuratore di Genova Francesco Cozzi, che sarà oggi alle 18.30 ai giardini Luzzati a presentare il libro di Marco Grasso “Il Crollo, una strage italiana”, edito da Ponte alle Grazie, che racconta in una narrazione accurata la cronaca, le cause e le responsabilità di quello che a tutti gli effetti appare come un disastro annunciato, che ha provocato 43 vittime innocenti e ha straziato un’intera città.

Mentre è in corso il processo che vede sul banco degli imputati 58 persone tra manager e tecnici di Aspi e Spea, ma anche del ministero delle infrastrutture e dei trasporti il libro-inchiesta del giornalista del Fatto Quotidiano (ex Secolo XIX) che ha seguito le indagini fin dai primi giorni, ci conduce in un viaggio a ritroso che a mano a mano, facendo luce sulle cause del crollo, diventa uno straordinario reportage sul potere in Italia, raccontando una storia che parte dalle magnifiche sorti e progressive del boom economico e arriva allo sfacelo attuale.

Si va dagli allarmi ignorati nel tempo alla falsificazione nei controlli, alla rivelazione di quello che per i magistrati era il «sistema autostrade» – una struttura organizzativa che mirava al massimo profitto tagliando forsennatamente i costi e riducendo le manutenzioni – per giungere infine ai giochi di potere delle concessioni autostradali e alla rete di relazioni costruita negli anni dai Benetton, che continuano a spartirsi dividendi milionari anche dopo il crollo…

Il crollo è un’inchiesta che indigna e sconvolge: un ritratto impietoso del potere più cinico, indifferente alla sicurezza dei cittadini, pronto a metterne a rischio la vita in nome del profitto.

L’appuntamento è alle 18.30 ai giardini Luzzati. Con l’autore Marco Grasso ci saranno Francesco Cozzi, che ha coordinato le corpose e precise indagini della guardia di finanza, Egle Possetti (presidente del Comitato parenti vittime del ponte Morandi) e il giornalista del Secolo XIX Matteo Indice.