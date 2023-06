Ponte Morandi, nel 2011 anche il ripristino conservativo degli stralli aveva costi troppo alti per Aspi e non fu mai realizzato

Genova. Nel 2011, vale a dire 7 anni prima del crollo, ben due progetti di manutenzione sul ponte Morandi vengono prima avviati e poi bloccati. Uno, quello più importante, è quello che venne affidato a Francesco Pisani (e di cui il teste parlerà nelle udienze fissate a Roma il 17.18 e 19 luglio): si tratta del progetto di rinforzo strutturale degli stralli delle pile 9 e 10, un intervento praticamente identico a quello effettuato negli anni Novanta sulla pila 11, ma come aveva già spiegato alla guardia di finanza lo stesso Pisani sei mesi dopo il crollo, quel progetto, di fatto solo uno studio di pre-fattibilità, non avrà alcun seguito. (Un nuovo lungo e faticoso iter progettuale ripartirà solo nel 2014 ma non arriverà mai ad essere realizzato in tempo per evitare la tragedia).

Ma anche un progetto molto più ‘piccolo’ e meno costoso che venne avviato quasi in contemporanea (il che già detta così sembra poco sensato) verrà comunque affossato: si tratta del cosiddetto ripristino ‘conservativo’ degli stralli delle pile 9 e 10, tramite la rimozione del calcestruzzo superficiale che si stava staccando e l’applicazione di una vernice impermeabilizzante per limitare le percolazioni di acqua. In questo caso il progetto era arrivato alla fase più avanzata nel senso che il progetto esecutivo fu realizzato da Spea e inviato ad Aspi, ma venne poi congelato.

A redigere questo secondo progetto è stato Bernardo Rinaldi, ingegnere di Spea, che oggi ha risposto a lungo alle domande del pm Walter Cotugno e a quelle di alcuni difensori. In pratica, Rinaldi ha spiegato che nel progetto esecutivo gli oneri di sicurezza erano molto elevati. Come abbiamo già visto infatti, la soluzione individuata da Spea per contenere i “disturbi al traffico” tanto temuti da Aspi era intervenire con una piattaforma mobile che potesse scorrere lungo gli stralli. E così, come abbiamo già visto nel corso dell’esame del responsabile della sicurezza di Spea Antonio Pedna, se il progetto definitivo di ripristino conservativo costava 231 mila euro di cui 55mila di oneri di sicurezza, Spea per venire incontro alla richieste di Aspi di ridurre i problemi al traffico aveva studiato il sistema con la piattaforma mobile, e ha consegnato alla committente un progetto esecutivo dal costo complessivo di 753mila euro di cui euro di cui 429mila di oneri di sicurezza.

Il pm Terrile nella sua memoria iniziale, fra l’altro, ha ricordato una mail di Massimo Meliani di Aspi del 13.10.2010 che, dopo aver approvato il progetto definitivo del ripristino conservativo, si preoccupa però dei costi (che saliranno appunto ulteriormente nel progetto esecutivo: “ L’aspetto più delicato da valutare nel prosieguo della progettazione é quello delle opere provvisionali. Ad oggi sono previste 20 notti con n.2 piattaforme autocarrate speciali (cestelli) che operano contemporaneamente. I ponteggi sospesi (in una fase preliminare valutati da Di Taddeo) sarebbero la soluzione più idonea per la sicurezza, ma l’incremento dei costi è esorbitante se rapportato all’entità dei lavori”.

E quindi Aspi non diede mai il via libera ai lavori: d’altronde appunto che senso avrebbe si è domandato anche il pm Terrile nella memoria, chiamare un imbianchino per rinfrescare la casa, se penso di dover buttare giù dei muri e rifarli? Nessuno. Peccato che la soluzione finale di Autostrade sarà quella di non fare proprio nulla sugli stralli per ulteriori decisivi anni.

Rispetto al costo degli oneri di sicurezza, il teste ha chiarito al pm che “è chiaro che se devo fare lavori anche di poco conto in zone difficili da raggiungere può succedere che i costi provvisionali siano superiori a quelli dei lavori stessi”. Quegli elevati oneri di sicurezza avrebbero però consentito “di tenere aperto il traffico durante le fasi di lavorazione, mettendo solo delle reti a protezione della sede stradale, il traffico sarebbe stato chiuso solo in fase di montaggio e smontaggio del cantiere”. Ma perché – ha chiesto il pm – nella relazione che accompagna il progetto alla situazione dei cavi, cioè all’armatura delle travi? “Perché il mio compito era quello di stilare un progetto di ripristino conservativo, non un rinforzo strutturale”.

Occorre ribadire, che il ripristino conservativo degli stralli, di per sé non avrebbe ‘salvato’ il ponte Morandi e le vite di 43 persone, certo, ma come era accaduto per caso nell’analogo intervento degli anni Novanta (anche in quel caso tutto era cominciato da un semplice ripristino conservativo) andare a ‘toccare’ da vicino gli stralli delle pile 9 e 10 avrebbe potuto consentire, magari di nuovo per caso, di toccare con mano un degrado molto più imponente e prendere decisioni diverse come era avvenuto. con la pila 11 vent’anni prima.

Un progetto di rinforzo strutturale venne poi affidato a Rinaldi un paio d’anni dopo, ma non riguardava gli stralli bensì le travi dell’impalcato, in particolare 3. E quel progetto, di cui il teste ha tuttavia seguito solo la fase preliminare (perché poi ha cambiato incarico) venne realizzato sulla base di indicazioni quantitative fornite dalla prove riflettometriche, come ha fatto evidenziare al teste l’avvocato Ceresa Gastaldo (che difende alcuni imputati di Spea) mostrando una relazione di Most del 14 giugno 2011 che, per la trave numero 5 in particolare rileva: “In via preliminare, ipotizzando (in via cautelativa) per il cavo G, non testato, il massimo degrado riscontrato nei cavi indagati, è possibile stimare una riduzione di sezione globale della precompressione nella trave compresa tra il 18% ed il 23%”.

Quindi le prove riflettometriche, a differenza di quanto sottolineato da molti testimoni, compresi i testi della stessa Most ( “il metodo delle riflettometriche è indiretto e qualitativo e che quindi per stabilire una correlazione e arrivare a stime di riduzione di sezione dei cavi sarebbero servite ulteriori indagini conoscitive“ è stato ribadito in aula), avrebbe fornito in questo caso un dato quantitativo. “Io non sono un esperto di riflettometriche – ha detto in aula Rinaldi – ma se mi viene fornito un documento lo prendo per buono”.