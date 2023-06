Ponte Morandi, l’ingegnere di Spea: “Le verifiche sismiche su ponti e viadotti erano solo schede di valutazione, il Mit disse che andava bene così”

Genova. Le verifiche antisismiche su ponti, viadotti e opere d’arte obbligatorie per legge a partire dal 2004 erano di fatto delle schede di valutazione, poco più di un censimento compilato con una serie di dati, senza che nessuno andasse a fare delle prove o delle verifiche in loco. E questo non valeva solo per Aspi. Lo ha spiegato oggi in aula rispondendo alle domande del presidente del collegio Paolo Lepri Simone Mancini, ingegnere di Spea a lungo impiegato nell’ufficio Progetti Opere Complementari e Manutenzionee e oggi dipendente di Tecne.

Mancini è stato citato come teste in particolare sulla mancata verifica sismica del viadotto Polcevera, di cui sono già venuti in aula a raccontare i tecnici di Edin.

Spea nel 2015 aveva ricevuto l’incarico da parte di Aspi di effettuare la verifica sismica di un elenco di opere come previsto dalla normativa del 2004 e dall’NTC 2008. Nell’elenco era compreso anche il ponte Morandi

Ad un certo punto però, in una riunione con Aspi aveva stoppato Spea circa il viadotto Polcevera: “Di Taddeo insieme a Livia Pardi mi disse che non dovevamo occuparci della verifica sismica sul viadotto Polcevera – ha spiegato Mancini in aula rispondendo alle – perché l’avevano affidata alla Edin del professor Brancaleoni. Non ci fu niente di scritto, come spesso accadeva, ma solo una comunicazione verbale. Per noi era anche un sollievo essendo il Polcevera era un’opera complessa che avrebbe richiesto molto tempo e sicuramente avremmo dovuto chiedere di rivedere il contratto con Aspi per il costo di verifica di quell’opera”

Come noto, la Edin che alla fine del 2015 era stata incaricata da Aspi di effettuare anche una valutazione di sicurezza del manufatto in conformità alle disposizioni delle NTC 2008 non completò mai la verifica sismica sul ponte Morandi. Ne preparò una bozza e segnalò ad Aspi alcune criticità emerse in particolare sulle antenne degli stralli. E di fatto Aspi congelò la consulenza di Edin, così sul ponte Morandi non venne mai fatta né la verifica sismica né quella strutturale

Oltre alla conferma dell’assenza di verifica sismica per il ponte Morandi, dall’esame del testimone di oggi è emerso un altro elemento che lascia quantomeno perplessi. Rispondendo alle domande del tribunale Mancini ha infatti chiarito che per adempiere all’obbligo di legge delle verifiche sismiche la prassi era in pratica un censimento con la compilazione di un scheda di sintesi sulla vulnerabilità sismica e questo era tutto quello che veniva fatto, non solo da Aspi ma anche dalle altre concessionarie con il via libera del Mit:: “Aspi aveva interpretato in questo modo la normativa, con la compilazione delle schede di vulnerabilità”. E quindi le concessionarie facevano solo quello? “Sì, facemmo anche una riunione con il ministero e tutte le concessionarie, Aspi presentò la sua procedura che prevedeva solo le schede di sintesi e il ministero disse anche andava bene. Poi che quella non sia una vera verifica sismica ai sensi dell’Ntc 2008 e poi del Ntc 2018 siamo tutti d’accordo” ha concluso il teste.