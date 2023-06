Ponte Morandi, il progettista Pisani: “Nel 2011 mi commissionarono il rinforzo delle pile 9 e 10, poi però i lavori non li fecero”

Genova. Compirà novant’anni a settembre e le sue condizioni di salute precarie gli impediscono, come hanno stabilito il suo medico curante e il perito nominato dal tribunale, di affrontare il lungo viaggio fino a Genova. Ma Francesco Pisani, che fu collaboratore di Riccardo Morandi già al tempo della costruzione del ponte e fu il progettista del rinforzo della pila 11 negli anni Novanta è considerato un teste chiave, che sia la Procura sia le difese vogliono assolutamente ascoltare.

Per questo i prossimi 17-18 e 19 luglio il processo per il crollo del ponte Morandi andrà in trasferta a Roma , nell’aula bunker del carcere di Rebibbia. E il presidente del collegio Paolo Lepri, ipotizzando che le tre giornate possano non essere sufficienti (l’esame dell’anziano progettista non potrà durare più di un paio d’ore al giorno) ha già prelazionato la stessa aula per la seconda settimana di settembre.

Pisani non è mai sentito dal sostituto procuratore Massimo Terrile perché già alla fine del 2018 quando venne convocato in Procura non era nelle condizioni di affrontare il viaggio. Per questo erano stati i finanzieri del primo gruppo ad andare a Roma per verbalizzare la sua testimonianza.

Pisani ha spiegato agli investigatori che proprio per il fatto di che progettato i lavori di rinforzo sulla pila 11 nel 2010-11 era stato contattato telefonicamente da Autostrade “per fare un progetto relativo ad interventi di rinforzo strutturale degli stralli delle pile 9 e 10. Doveva essere un intervento analogo a quello eseguito negli anni ’90 sugli stralli della pila 11”. A chiamarlo erano stati proprio il direttore Maintenance e Investimenti Esercizio di Aspi Michele Donferri e Mauro Malgarini, responsabile dell’ufficio manutenzione.

Pisani ha spiegato di aver ricevuto regolare parcella per quel progetto, una pre-progettazione in realtà, ma di non sapere perché poi non sono stati mai eseguiti lavori di rinforzo strutturale degli stralli delle pile 9 e 10 e non di non sapere dirvi chi l’abbia deciso all’interno di Autostrade.

Pisani aveva anche spiegato di non essere più andato sul ponte Morandi dopo i lavori del 1993, perché il compito di verificare lo stato di conservazione del ponte “era affidato da Autostrade a Spea”. Il teste ha spiegato anche che, essendo stati fatti dei lavori nel 1993, “dopo tanti anni anche gli stralli delle pile 9 e 10 avevano bisogno di essere rinforzati. E anche se dalle indagini fatte da Spea l’intervento non sembrava urgentissimo ma sarebbe stato “consigliabile farlo quanto prima”.

Pisani, dopo il progetto del 2011 che non venne mai realizzato, non è stato più interpellato da Autostrade tanto meno in occasione del retrofitting avviato nel 2015. E nel 2017 Donferri scriveva in una mail che Pisani “non era più in vita” e per questo affiderà un incarico di consulenza tecnica a un altro progettista.