Ponte Morandi, già nel 2011 Aspi non voleva “disturbi al traffico”: così saltò il ripristino conservativo delle pile 9 e 10

Genova. “Sono entrato in Spea nel 2004 ma ne sono uscito nel 2013 perché la politica societaria era cambiata, il focus era orientato tutto al profitto. Accettai un impiego certamente meno remunerato, ma io volevo lavorare bene, poi sono andato a lavorare all’estero”. A parlare in aula nell’ambito del processo per il crollo del ponte Morandi è stato questa mattina Antonio Pedna, ex dipendente di Spea. Pedna era coordinatore per la sicurezza nelle fasi di progettazione degli interventi di manutenzione. Si occupava quindi della progettazione dei cantieri in ottica sicurezza.

Negli anni, ha spiegato il testimone rispondendo alle domande del pm Walter Cotugno, la sua attività è stata però via via compressa per esigenze temporali ed economiche. Pedna, con riferimento al Polcevera ha parlato in particolare del progetto di ripristino del 2011 che prevedeva alcuni interventi conservativi per le pile 9 e 10 per il quale aveva stilato il piano di cantierizzazione, che non fu però mai realizzato. Ma non si tratto dell’unico caso: “Ricordo con certezza che altri progetti non andarono in porto per ragioni di costi eccessivi legati agli oneri di sicurezza”.

Il problema, per quanto riguarda il Polcevera ma non solo, era al solito la questione del traffico: per installare i cantieri molto spesso il traffico deve essere limitato o addirittura chiuso. “Le soluzioni possono essere diverse – ha spiegato l’esperto in aula – per me l’ideale sarebbe ovviamete chiudere il tratto fino a fine lavori ma quello non si puo fare quasi mai, allora si studiano delle vie intermedie, come i cantieri solo notturni, dalle 22 alle 6 oppure la riduzione a una corsia”.

Per il Polcevera “la situazione era ancora più complessa perché per andare sugli stralli io avevo previsto l’installazione di ponteggi che partissero dal piano stradale. Ma quella soluzione non andava bene, così mi dissero che avrebbero chiesto a un’azienda di installare una piattaforma direttamente agganciata agli stralli”.

In aula il pm ha anche mostrato una mail, inviata a Pedna di Gampaolo Nebbia di Spea che chiarisce la politica aziendale di Aspi rispetto ai lavori da fare sul viadotto che crollerà sette anni dopo: “Piuttosto dobbiamo parlare del Polcevera – ripristino stralli: lì il problema è molto serio, ASPI non vuole disturbi al traffico – scrive Nebbia il 6 luglio 2011 – quindi dobbiamo ragionare su altre soluzioni”.

Di quelle altre soluzioni però Pedna non seppe più nulla perché quel ripristino conservativo, non venne più eseguito.

Si tratta, occorre precisarlo, non del ben più importante e decisivo progetto di retrofitting (il rinforzo degli stralli tramite l’aggiunta di nuovi cavi d’acciaio esterno del cui progetto si comincerà a parlare un paio d’anni dopo perché un primo incarico preliminare affidato a Francesco Pisani era stato nel frattempo già bloccato) ma dello stesso lavoro che venne fatto sulle tre pile del ponte Morandi negli anni Novanta e che in sostanza consiste nell’eliminare il calcestruzzo ammalorato e poi riverniciare con impermeabilizzante. Da ricordare tuttavia che proprio i lavori di ripristino conservativo sulla pila 11 nel 1991 consentirono si scoprire il “buco” in cima allo strallo e di vedere il gravissimo stato di corrosione dei cavi sull’antenna che portarono al rinforzo della pila 11 con i cavi esterni.

Il secondo testimone sentito in aula oggi è stato Giuseppe Stigliano del Cesi, istituto ingegneristico di monitoraggio (creato ‘in house’ da Enel e Terna) che nel 2016 aveva ricevuto da Aspi un incarico di consulenza sul miglioramento del sistema di monitoraggio statico del ponte nonché un incarico di valutazione strutturale sugli stralli attraverso un sistema temporaneo di monitoraggio dinamico.

A differenza dell’altro teste del Cesi che ha già testimoniato al processo Fabrizio Gatti, Stigliano come lui stesso ha ammesso, essendo un geologo non aveva conoscenza diretta dei lavori né nei risultati comunicati dal Cesi ad Aspi se non per le informazioni acquisite dai colleghi. Ma in pratica anche lui ha spiegato come di fatto il Cesi avesse suggerito ad Aspi indagini a cadenza “almeno annuale” e non biennale sugli stralli delle pile del Morandi, l’installazione di un sistema dinamico permanente per il monitoraggio degli stralli e verifiche approfondite specifiche sul comportamento ‘asimmetrico’ di due stralli della pila 10, visto che uno strallo vibrava in modo più elastico, l’altro in maniera più rigida.

Ma nessuna di queste indicazioni venne seguita. In particolare per quanto riguarda il sistema di monitoraggio dinamico, alla fine Aspi chiese che nel rapporto finale fosse inserita una modifica circa il fatto che il sistema di monitoraggio dinamico permanente si sarebbe potuto fare “a valle” del progetto di retrofitting e nel mentre era necessario ripetere un monitoraggio dinamico temporaneo, come era stato fatto dal Cesi nel 2016 “entro due anni”. Inutile ricordare che il retrofitting non arriverà in tempo e quindi niente monitoraggio che, come aveva spiegato Gatti in aula, si sarebbe potuto montare in poco più di un mese e al costo di circa 200 mila euro.