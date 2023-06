Più treni, più fermate e prolungamenti: arriva in Liguria il piano estivo di Trenitalia

Liguria. Trenitalia Summer Experience 2023, più treni, più fermate, più posti per le vacanze estive.

Presentata oggi a Roma, da Stefano Cuzzilla, Presidente di Trenitalia e Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Polo Passeggeri del Gruppo FS di Trenitalia la nuova offerta, al via da domenica 11 giugno, per garantire viaggi più frequenti, capillari e intermodali a bordo di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia.

“Con la Summer Experience del Polo Passeggeri abbiamo rafforzato ulteriormente l’attenzione al cliente che è sempre più al centro di tutte le nostre decisioni. Per rispondere alla crescente domanda di viaggi, in particolare di chi si sposta per piacere o per svago, abbiamo investito molto in nuovi treni e bus e abbiamo aumentato la frequenza dei nostri mezzi nel weekend. Elemento centrale e strategico del Polo Passeggeri è l’intermodalità. Per tale ragione abbiamo deciso di arricchire ulteriormente l’esperienza del viaggiatore e di offrire soluzioni integrate per l’intero percorso, da casa a destinazione, e non solo da stazione a stazione.” ha dichiarato Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

SEI NUOVI COLLEGAMENTI E 26 NUOVE FERMATE IN LIGURIA

Due nuovi Intercity collegheranno nei fine settimana, Milano a Savona e viceversa, partenza da Milano alle ore 10.05 arrivo a Savona alle 12:38, il ritorno parte da Savona alle 14.32 per terminare la corsa nel capoluogo lombardo alle 16.53; entrambi i collegamenti fermeranno a Genova Piazza Principe, Voghera e Pavia.

Quattro regionali allungheranno la loro percorrenza fino a Sarzana con due collegamenti giornalieri da Sarzana per Levanto in partenza alle ore 8.56 e 10.56 e arrivo, rispettivamente, alle ore 9.55 e 10.55 e altrettanti arriveranno a Sarzana alle ore 20.09 da Genova Voltri (partenza ore 16.56) e alle ore 23 da Sestri Levante (partenza ore 21.45) garantendo il rientro serale dalla riviera e dalle 5 Terre.

Viaggiare di notte dalla Liguria verso Monaco e Vienna e viceversa sarà ancora più semplice grazie a collegamenti Euronight tra Italia Austria e Germania. Infatti, dall’11 giugno sul collegamento da/per La Spezia saranno attivate le fermate aggiuntive di Monterosso e Santa Margherita Ligure-Portofino.

Nuova fermata nella stazione di Lavagna alle ore 8.04 per il regionale 12214 da La Spezia a Genova Piazza Principe.

Tornano i collegamenti estivi per raggiungere la spiaggia di Genova Vesima che sarà servita da 20 treni regionali.

Nuovi servizi anche per le località di Diano Marina con i treni Intercity 655, 659, 675, 681, Taggia Arma con gli Intercity 689 e 745, Bordighera​ servita dal treno Intercity 641.

Dopo lo straordinario successo ottenuto nel “periodo invernale”, verrà riproposto il prolungamento per Bardonecchia e Oulx/Sestriere, durante i fine settimana, della coppia di Intercity Genova-Torino. Partenza da Genova Piazza Principe alle ore 6.56 per arrivare a Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere alle 10.13 e Bardonecchia alle 10.30, il ritorno parte da Bardonecchia alle 16.30, Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere alle 16.43 con arrivo nel capoluogo ligure alle 20.02.

ALLA SCOPERTA DEI BORHI PIU BELLI D’ITALIA CON I LINK DI TRENITALIA

Attraverso la soluzione Link del Regionale treno + bus o battello è possibile raggiungere le perle della Liguria come San Fruttuoso con il servizio San Fruttuoso Link, in un unico biglietto con 16 collegamenti al giorno che permetteranno di raggiungere Punta Chiappa e la Baia di San Fruttuoso con interscambio treno/battello a Camogli.

Servizio combinato del Regionale + bus, in collaborazione con TPL Linea, dalla stazione ferroviaria di Savona per le spiagge di Bergeggi e Torre del Mare, o Noli mentre dalla stazione di Finale Ligure Marina, il servizio bus accompagnerà i turisti e viaggiatori alla scoperta di Varigotti, il famoso borgo saraceno affacciato sul mare e Finalborgo il caratteristico borgo marinaro di origine medievale riconosciuto, insieme a Noli, come Borgo più bello d’Italia, un’autentica gemma a pochi passi dal mare che incanta con la sua atmosfera d’altri tempi.

È possibile acquistare in un’unica soluzione il viaggio treno+bus o battello da tutt’Italia digitando come stazione di origine o destinazione San Fruttuoso, Bergeggi, Torre del Mare, Noli, Varigotti, Spiaggia del Malpasso e Finalborgo su tutti i sistemi di vendita Trenitalia.

CONNESSIONE FRA STAZIONI, PORTI E AEROPORTI PER TRASPORTI SEMPRE PIÙ INTEGRATI

La nuova esperienza di Trenitalia passa anche per l’unione delle diverse porte di accesso della Liguria: stazioni ferroviarie e aeroporto, confermando il collegamento “Genova Airlink”, che offre ai viaggiatori la possibilità di recarsi da qualunque stazione d’Italia all’Aeroporto di Genova Cristoforo Colombo acquistando un unico titolo di viaggio sui canali di vendita Trenitalia con interscambio tra treno e bus presso la stazione di Genova Sestri Ponente.

Confermati tutti i 39 collegamenti del Regionale che dal Piemonte e dalla Lombardia raggiungono la Liguria neI weekend. 18 dal Piemonte verso le località del Ponente ligure e 21 dalla Lombardia (raddoppiati rispetto lo scorso anno) con destinazioni diffuse lungo tutta la Riviera ligure.

Prosegue fino al 6 novembre anche il “5 Terre Express”: con i suoi 46 collegamenti giornalieri aggiuntivi permette di visitare i borghi del Parco 5 Terre in tutta comodità con un collegamento ogni 20 minuti circa tra Levanto e La Spezia e fermate a Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore.

TRENITALIA E L’AMBIENTE

Nella stagione estiva del Polo Passeggeri si rafforza l’attenzione all’ambiente, che passa dall’autoproduzione di energia elettrica con 10 impianti fotovoltaici che autoprodurranno energia elettrica presenti nelle officine e negli impianti a beneficio delle infrastrutture del Polo Passeggeri; uno di questi è in fase di progettazione anche in Liguria presso l’impianto di manutenzione di Savona. Inoltre sono circa 2mila posti bici quotidianamente a disposizione dei viaggiatori del Regionale in Liguria. Elementi distintivi del rinnovato modello di trasporto collettivo e integrato, secondo i principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

PROMOZIONI PER L’ESTATE

Sempre più interessanti le promozioni per viaggiare sui treni in famiglia, coppia e con i propri animali domestici.

Promo Cani Gratis, grazie alla quale, fino al 15 settembre, i cani di piccola e media taglia non pagano il biglietto. Con FrecciaYOUNG i ragazzi fino ai 30 anni viaggiano a 19 e 29 euro e con promo Insieme i gruppi hanno diritto ad uno sconto del 60%. Riduzioni fino al 50% con le offerte Me&You e Senior, per gli over 60. Inoltre per gli acquisti di biglietti andata e ritorno in settimana, la tariffa A/R Frecce consente uno sconto del 50% e A/R Frecce in giornata del 70%.

Anche viaggiare tra le meraviglie di Italia alla scoperta delle principali attrazioni locali, è sempre più conveniente grazie ai servizi di Trenitalia Regionale con l’offerta Italia in Tour, viaggi illimitati per 3 giorni a 29 € (15 € per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni) o per 5 giorni a 49 € (25 € per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni). L’offerta si estende anche agli amici a quattro zampe con Dog in Tour che permette viaggi illimitati per 3 giorni a 15 € o per 5 giorni a 25 €. Le promo non sono valide nell’ambito del territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre, delimitato dalle stazioni di Levanto e La Spezia Centrale. Sui treni del Regionale, dal 12 giugno fino al 15 settembre, è inoltre possibile usufruire dell’offerta Junior Estate con cui i bambini fino a 15 anni viaggiano gratis tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, accompagnati da un adulto over 25.

“Il nuovo orario estivo ferroviario – commenta l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori – è un giusto connubio tra le tante richieste in chiave turistica degli operatori e degli amministratori locali in vista di un’altra stagione da record senza dimenticare ovviamente le esigenze di chi usa il treno quotidianamente per lavoro”. Così l’assessore regionale ai Trasporti e al Turismo Augusto Sartori in merito al nuovo orario estivo di Trenitalia presentato oggi a Roma e che sarà attivo da domenica. Per l’estate si aggiungono all’offerta esistente 2 Intercity, 4 Regionali e 30 fermate nelle località balneari ligur