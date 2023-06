Pesca sostenibile, al Mog in scena il “Lunario d’estate” con tanti eventi dedicati all’acciuga

Genova. Ieri è stata celebrata Giornata Mondiale degli Oceani riconosciuta ufficialmente dall’Onu nel 2008 per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questo ecosistema. Oggi, in particolare, sono molte le specie a rischio per via di una pesca non ben gestita e un’offerta che privilegia solo alcuni pesci a fronte di un patrimonio di oltre 2200 specie ittiche commestibili. Proprio nel mese in cui si torna a parlare di biodiversità marina e di pesca sostenibile, al Mog va in scena un Lunario dell’estate dedicato ai pesci che ci regala il Mar Ligure in questa stagione, e in particolare all’acciuga, il pesce azzurro ligure per eccellenza, considerato una vera e propria risorsa, tanto nel passato quanto oggi.

L’acciuga, soprannominata “pan do mâ” (pane del mare) per la sua abbondanza, è anche un toccasana dal punto di vista nutrizionale grazie al contenuto di preziosi acidi grassi Omega 3. La primavera e l’estate sono il periodo migliore per gustarle perché più numerose nei nostri mari, perfette sia nei piatti della cucina popolare sia come ingrediente di ricette sofisticate.

Appuntamento per sabato 17 giugno, dalle ore 10.30 alle 12, quando l’esperta di cucina ligure Enrica Monzani (www.asmallkitcheningenoa.com) terrà il seminario esperienziale gratuito dedicato proprio al pesce azzurro, alle acciughe (fresche e sotto sale) e ai famosi muscoli di La Spezia. Per prenotare il proprio posto: moggenova.it

Martedì 27 giugno – dalle ore 19 alle 21.30, invece, appuntamento nell’Aula Fornelli del Mog per il corso di cucina di Enrica Monzani e Roberto Avanzino, che sveleranno tutti i segreti sulla salagione delle acciughe e su tre piatti caratteristici che legano simbolicamente la Liguria da Ponente a Levante: acciughe sotto sale; bagnun d’acciughe; sardenaira, macheto e machetusa. Iscrizione (€ 60) su moggenova.it

Il pesce ligure, poi, non potrà che essere esaltato da un abbinamento con i vini locali. Il Mog ha pensato anche a questo con una proposta che arriva direttamente dalla Vineria. I sommelier Riccardo, Giuditta e Sara hanno appena lanciato una nuova esperienza dove un Vermentino, un Rossese e uno spumante Ligure saranno abbinati a tre assaggi di fritto locale tra cui non potranno mancare le acciughe e le sorprese, anche in fase di abbinamento, saranno tante. È un’esperienza pensata per i turisti, ma non solo: è un’attività per piccoli gruppi, perfetta per festeggiare un compleanno o per un momento di team building aziendale), che si può improvvisare o prenotare chiamando al 0108973010. L’esperienza è bilingue (italiano e inglese) e ha un costo di 25 euro a persona.

Le acciughe insieme agli altri pesci, però, si potranno anche gustare tra le cucine del Mog dove non mancano i piatti a tema mare, dal Laboratorio Gastronomico dove vanno in scena i piatti della tradizione fino a Glam Fish con i suoi giochi tra Liguria, Giappone e Brasile senza dimenticare il fascino aromatico della cucina keniota di Chakula Chema.

Un’ultima provocazione gastronomica: pesce e cocktail nella Spiriteria al centro della Corte dove sarà possibile divertirsi anche grazie alla formula degustazione da tre bicchierini con la variazione sullo stesso cocktail usando distillati differenti.