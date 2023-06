Pd, slitta l’assemblea regionale ma non ci sono dubbi: Davide Natale sarà il nuovo segretario

Genova. L’ultima sorpresa, e dovrebbe davvero essere l’ultima, è stata lo slittamento della data. Non più domani, 30 giugno, ma sabato 8 luglio. Questo l’appuntamento con l’assemblea regionale ligure del Partito Democratico.

Quello che non dovrebbe cambiare, invece, è il nome del futuro segretario. I Dem, dopo settimane di discussioni informali, aumentate d’intensità dopo la sconfitta elettorale di Sestri Levante e Ventimiglia, sembrano assestati sulla scelta unitaria di Davide Natale, consigliere regionale spezzino.

Sarà lui a prendere il posto della deputata ed ex sindaca Valentina Ghio. Perché lo slittamento di data, allora? Nelle file delle varie mozioni si sta cercando di arrivare a una sintesi solida, che porti a un nome ma anche a una riflessione sulle carenze strategiche degli ultimi tempi per evitare ulteriori débacle soprattutto in vista delle regionali, tra due anni.

Natale, consigliere regionale spezzino, vicino all’ex ministro Orlando, è uno degli esponenti della mozione Schlein ma gradito anche a chi ha sostenuto Bonaccini all’ultimo congresso.