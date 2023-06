Pastorino (Linea Condivisa): “Guardia medica scoperta in molte”. La Asl3: “Problema nazionale”

Genova. “Mentre il presidente Toti e l’assessore alla Sanità Gratarola sono impegnati in convegni e passerelle per dire quanto è bella e ben gestita la sanità in Liguria questa è la situazione della guardia medica sul territorio”, Gianni Pastorino, consigliere regionale e capogruppo di Linea Condivisa, fa il punto della situazione attaccando la giunta di centrodestra. “Ieri, 2 giugno – si legge in una nota – erano scoperti i poli di guardia medica di Struppa, Torriglia, Bargagli, San Martino, Pontedecimo, Sestri Ponente mentre nella centrale operativa del 118 era presente un solo medico dei 2 previsti”.

Ma non basta. “Alcuni medici erano sprovvisti delle credenziali informatiche , questo significa utilizzare carta e penna e inevitabilmente rallentare ogni comunicazione. Alla faccia della grande tecnologia pubblicizzata dal duo Toti-Gratarola con grandi app e soluzioni multimediali di ogni tipo”, continua Pastorino.

“Oggi la situazione è leggermente migliore, restano scoperti i poli di Sestri Ponente, Sampierdarena e dell’ospedale Galliera. Insomma migliore si fa per dire…Poi lunedì vedremo gli accessi ai pronto soccorso della Liguria …e il silenzio della giunta sarà come al solito imbarazzante”, conclude.

Con riferimento alla nota del consigliere regionale Gianni Pastorino relativa alla copertura della Guardia medica sul territorio Asl3, la direzione sociosanitaria aziendale comunica quanto segue

Al consigliere regionale risponde con una nota la Asl3. “La crisi delle cure primarie, con la carenza sempre maggiore di medici di medicina generale e continuità assistenziale (guardia medica), è nazionale e si sta progressivamente aggravando da più di dieci anni. Non si tratta quindi di una criticità regionale ligure”, si legge nella replica.

“La problematica richiede profonde modifiche strutturali – prosegue la Asl3 – dal numero di laureati in medicina, che deve aumentare, fino all’accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale e di continuità assistenziale, che renda maggiormente attraente soprattutto l’attività di questi ultimi. Per fronteggiare la carenza di copertura dei Poli, Regione Liguria e ASL hanno già aggiornato nel dicembre 2022 l’Accordo Integrativo Regionale prevedendo un incremento del 50% della remunerazione dei medici di Continuità Assistenziale per ogni Polo aggiuntivo coperto oltre a quello assegnato. È attualmente in discussione tra le organizzazioni sindacali dei MMG e Medici della Continuità Assistenziale a livello nazionale il nuovo Accordo Collettivo Nazionale che prevederà nuove forme di espletamento delle attività di continuità assistenziali sul territorio”.

“Nello specifico quindi, per far fronte alla criticità, qualora si verifichino poli scoperti, gli stessi, per garantire la copertura, vengono assegnati in gestione al limitrofi coperti”, conclude la nota.