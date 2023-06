Passione barbecue: quale modello fa per te?

Con l’arrivo della bella stagione, il barbecue diventa un vero must have per gli appassionati di grigliate all’aria aperta. Sono tantissimi nel nostro Paese gli amanti del mondo barbecue tanto che, da un’indagine condotta da idealo insieme con SSI (Survey Sampling International), risulta che l’88% degli italiani è in possesso di almeno un modello di BBQ e si diletta in grigliate in compagnia anche durante la stagione invernale (75%).

Sul mercato esistono ormai numerose tipologie e modelli di barbecue, si tratta infatti di una di quelle categorie di prodotti in continuo sviluppo e sempre più integrati con le nuove tecnologie digitali. Ecco allora che scegliere il modello più giusto e in linea con le proprie esigenze non è poi così scontato quando le differenze fra i diversi prodotti non sono sempre chiare e note. In virtù delle proprie aspettative e degli spazi a disposizione, potremmo trovarci a scegliere un barbecue a gas, oppure un classico bbq a carbonella o, ancora, un modello elettrico. Quali sono le differenze? Scopriamole insieme nel dettaglio!

BARBECUE A GAS

I barbecue a gas sono fra i più popolari e scelti dagli amanti della cottura lenta. Ciò lo si deve anche al fatto che si tratta di prodotti di facile utilizzo e funzionamento, adatti quindi anche a chi decide di cimentarsi per la prima volta in questo genere di attività. La regolazione della temperatura, infatti, avviene in maniera molto semplice e intuitiva tramite una manopola.

Il barbecue a gas è sicuramente la soluzione ottimale per chi dispone di uno spazio aperto ma necessita di limitare la produzione di fumi. Essendo alimentati a gas, è importante però prestare sempre la massima attenzione ai processi di avviamento, conservazione e funzionamento di questi modelli perché si ha a che fare con sostanze altamente infiammabili. Ad esempio, sarà necessario reperire una bombola a gas e posizionarla con il barbecue in un luogo ben arieggiato. Con molta cautela, si procederà poi al collegamento della bombola e alla prima accensione del BBQ.

Per farsi una prima idea di questa tipologia di prodotti può essere utile visitare il sito e-commerce specializzato Agrieuro, fra i principali rivenditori di barbecue online, dove è possibile trovare (qui) una ampia gamma di barbecue a gas per cucinare all’aperto.

BARBECUE A CARBONE

Il barbecue a carbone o carbonella è sicuramente il modello che più si avvicina a quelli alimentati a legna, dove prima della fase di cottura è necessario uno stadio preparativo, l’accensione del fuoco e la formazione della brace. Questo permetterà poi di cuocere gli alimenti grazie al calore emesso dalla combustione del carbone/carbonella, su un’apposita griglia posta a circa 10 cm dalle braci.

Al contrario dei modelli a gas, i barbecue a carbone sono più agevoli e trasportabili e sono tra i preferiti dagli appassionati perché permettono di ottenere una cottura che si avvicina molto a quella a legna, in grado di conferire un sapore unico agli alimenti. Va considerato però che questa tipologia di BBQ produce fumi e, quindi, si dovrà essere in possesso di uno spazio esterno adeguato.

BARBECUE ELETTRICI

La tecnologia sta puntando sempre di più sui modelli elettrici, tanto che ad oggi troviamo prodotti molto più potenti rispetto alle versioni standard. Sicuramente, tra i fattori più apprezzati di questa categoria di barbecue, troviamo le loro dimensioni ridotte che ne permettono l’utilizzo anche all’interno di spazi chiusi. Risultano, infatti, comodissimi per chi vive in appartamento e non ha a disposizione un’area esterna intorno casa. L’alimentazione, in questo caso, avviene attraverso la corrente elettrica e il calore è regolabile tramite appositi termostati che permettono di tenere sotto controllo la cottura. A fare la differenza è, in questo caso, la qualità dei materiali: dovendo infatti resistere anche ad alte temperature, è importante che la griglia e il braciere siano di buona qualità.