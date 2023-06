Partecipazione, Selena Candia (Lista Sansa) a Parma per il festival Ri-costituente

Genova. La consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia, parteciperà oggi pomeriggio al festival nazionale Ri-Costituente di Parma, l’evento che ogni anno sceglie un tema centrale per la democrazia del Paese nel 2050, muovendosi tra le questioni già trattate dalla Costituzione e temi del tutto nuovi, nati dal profondo cambiamento in atto in Italia.

L’evento, patrocinato dal Consiglio Nazionale dei Giovani e dall’Agenzia Italiana per la Gioventù, è iniziato ieri e terminerà domani, domenica 4 giugno.

“Ho subito accolto favorevolmente l’invito che ho ricevuto perché credo che questo evento nazionale rappresenti ciò che nel nostro piccolo stiamo cercando di fare in Liguria promuovendo tutti i movimenti di partecipazione, soprattutto quelli che riguardano i più giovani – commenta Selena Candia -. Come politici dobbiamo cercare di ascoltare sempre di più le proposte che partono dal basso e dai più giovani, trasformando poi l’ascolto in agenda politica, altrimenti vedremo crescere sempre di più l’astensionismo e il poco coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze”.

“In Liguria lo abbiamo fatto – sottolinea Candia – con le nostre proposte per il Bilancio partecipativo e con altre proposte arrivate soprattutto dal mondo dei giovani, penso ad esempio alla recente proposta sul congedo mestruale o alle battaglie a tutela dell’Ambiente”.

La consigliera regionale della Lista Sansa parteciperà ad un laboratorio collettivo per la definizione di proposte e richieste per migliorare la partecipazione dei giovani in Italia. In particolare le proposte verteranno sulle sfide del dialogo istituzionale, del protagonismo dei giovani, dell’inclusione e aree interne e scuola e lavoro.

“Partecipiamo a questo laboratorio perché pensiamo sia giusto ricollegare la politica alle persone e ai movimenti che partono dal basso – conclude Selena Candia -. Non andrò a Parma per fare un intervento ma per ascoltare e capire quali sono le proposte che arrivano soprattutto dai più giovani e su cui poter lavorare a livello politico anche in Liguria”.