Parte dai nove municipi la ‘plastic race’ per iniziare a ripulire il mondo

Genova. Un importante appuntamento ecologico che ha coinvolto i cittadini in una giornata di pulizia di tutto il territorio comunale, attraverso nove interventi da realizzare nei nove Municipi genovesi. I volontari si sono riuniti questa mattina in tutti i Municipi per partecipare a Plastic Race, un progetto legato alla sostenibilità e alla protezione del mare, temi che rientrano nella mission di Ocean Race.

Ha partecipato ai lavori di pulizia anche l’assessore alla protezione civile e al volontariato Sergio Gambino, che ha ringraziato i partner del progetto, i volontari civici e di protezione civile «per questo bellissima giornata di pulizia della nostra città e del mare».

L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Genova in collaborazione con BioDesign Foundation, Guardia Costiera, Istituto Idrografico della Marina, ETT Spa, Protezione Civile del Comune e con la partecipazione di AMIU