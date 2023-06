Parco della Lanterna, torna in auge l’idea di un museo dell’archeologia industriale nell’ex centrale a carbone

Genova. Con il progetto del tunnel subportuale Genova “vince” anche quello di sistemazione del parco della Lanterna. Ma cosa vedranno, i cittadini e i turisti, affacciandosi al futuro bosco ai piedi del simbolo della città? La risposta è arrivata dal sindaco Marco Bucci a margine dell’ufficializzazione dell’avvio dei lavori del lotto zero del tunnel.

“Ne stiamo ancora discutendo, ma stiamo valutando la possibilità di trasformare l’ex centrale a carbone sotto la Lanterna in un museo dell’archeologia industriale, collegandolo direttamente al nuovo parco alberato che sorgerà sulla copertura dell’ingresso del futuro tunnel subportuale”. Quella di un museo nell’ex centrale a carbone è un’idea non nuova (lo stesso sindaco Bucci ne aveva parlato all’inizio del suo primo mandato) ma torna d’attualità con il progetto di rivoluzione dell’area per via del tunnel sotto il porto, realizzato da Aspi, e del relativo parco ideato dallo studio Renzo Piano.

“Non possiamo ancora anticipare molto”, ha aggiunto Bucci. Un’opzione, quella del museo al posto della ex centrale, che sarebbe sembrata impercorribile solo fino a qualche anno fa vista la sete di spazi dei terminalisti e di altre aziende portuali ma che pare più concreta sia per via del vincolo all’edificio stabilito dalla Sovrintendenza sia della riorganizzazione complessiva del bacino portuale per via della futura nuova diga foranea.