Pallanuoto: Nicola Taramasco è un giocatore del Bogliasco

Bogliasco. Nicola Taramasco è il primo rinforzo del Netafim Bogliasco 1951 in vista del prossimo campionato maschile di Serie A2.

Giocatore polivalente, classe 2004, cresciuto nel vivaio della Rari Nantes Imperia, squadra della sua città natale, Taramasco dopo aver militato nei settori giovanili anche di Rari Nantes Savona e Pro Recco due anni fa è tornato a casa per debuttare in prima squadra e poi rendersi protagonista nell’ultima stagione di una grande annata con la calottina della Sportiva Sturla.

Presenza fissa nelle varie nazionali giovanili fin dai tempi dell’Under 15, Taramasco è stato capitano della rappresentativa azzurra ai Giochi del Mediterraneo del 2022 mentre solo un infortunio alla spalla lo ha costretto a saltare il successivo mondiale di categoria.

Ora per lui arriva la chiamata biancazzurra, prova di maturità agonistica che coincide nei tempi con quella scolastica. “Mi attende una grossa responsabilità – sono le sue prima parole da giocatore bogliaschino -. So di dover ricambiare la fiducia concessami dalla società ma da parte mia prometto solo che metterò il massimo dell’impegno per riuscirci. Mi aspetto di trovare un bell’ambiente, accompagnato da un tifo molto caldo e rappresentato da una società ambiziosa. Le condizioni migliori per far bene a livello individuale e di squadra”.

“Nicola è uno dei giovani più interessanti del panorama pallanuotistico nazionale – afferma il direttore sportivo del Bogliasco, Gianni Fossati -. Non a caso il nostro allenatore ha insistito molto per averlo con sé. Siamo convinti che questo ambiente sia l’ideale per lui per rendere al meglio e portare un contributo importante alla nostra causa”.