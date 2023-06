Pallanuoto: il Bogliasco potrà contare ancora su Jeremie Blanchard

Bogliasco. Altro rinnovo ufficiale in casa Netafim Bogliasco 1951. Tra i giocatori che Gimmi Guidaldi si troverà a gestire nel corso del prossimo campionato di Serie A2 ci sarà ancora Jeremie Blanchard. Il centroboa canadese, che ha da pochi giorni festeggiato il suo 26° compleanno, ha raggiunto l’accordo con la società per proseguire il suo percorso in biancazzurro per un altro anno.

“Sono felice e orgoglioso di poter continuare la mia esperienza qui a Bogliasco – ammette Jeremie -. La fiducia che c’è tra la società e me mi ha aiutato a giocare al meglio e proverò a fare ancora di più nel corso della prossima stagione. Desidero prepararmi in vista della ripresa con molta determinazione in modo da poter dare il massimo di me stesso per raggiungere gli obiettivi più importanti. Forza Bogliasco!”.

Autore di 18 reti nel suo primo campionato in riva al Golfo Paradiso, il capitano della nazionale canadese rappresenterà un tassello fondamentale nel mosaico del nuovo Bogliasco. Come ben spiega il direttore sportivo, Gianni Fossati: “Jeremie è un giocatore importante, non ha caso è stato cercato nelle passate settimane da diverse squadre di Serie A1. Lui però ha voluto restare fortemente qui, dove si trova molto bene con i compagni e dove si è ambientato alla perfezione nella vita del paese. Ciò per noi è un aspetto che ci lusinga e non potevano ignorare. Jeremie sarà un punto di riferimento per la squadra e siamo certi che rappresenterà tutto ciò che noi cerchiamo in un giocatore”.