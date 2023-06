Pallanuoto: Giorgio Boggiano approda alla Rari Nantes Camogli

Genova. Altro volto nuovo in casa Rari Nantes Camogli. Il club bianconero comunica di aver trovato l’accordo con la Rari Nantes Savona per l’acquisizione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Giorgio Boggiano.

Boggiano, classe 2002, cresciuto nelle giovanili del Savona, negli ultimi due anni è stato un protagonista della De Akker con cui ha vinto il campionato di Serie A2, giocando successivamente anche nella massima serie.

“Sono felice di essere un nuovo giocatore del Camogli – racconta Boggiano -. Ho sempre seguito con interesse e ammirazione la storia di questa società e poterne fare parte per me è motivo di grande orgoglio. Ho seguito la squadra durante i playoff e sono rimasto affascinato dal calore della piazza e dalla passione dei tifosi. Ci tengo a ringraziare la De Akker per questi due anni bellissimi. È stata un’esperienza formativa al 100%, ho lasciato il mio nido e sono cresciuto sia come pallanuotista che come uomo. Adesso sono pronto, carico e motivato per questa nuova tappa della mia carriera. Sono un attaccante che ama sacrificarsi, mi metto a disposizione del mister e darò il massimo per aiutare la squadra”.