Pallanuoto, Cecilia Grasso torna a Rapallo: “Spero in un anno ricco di soddisfazioni”

Rapallo. Cecilia Grasso, livornese classe 2006, dopo una stagione alla corte di Martina Miceli e i successi in Coppa Italia e campionato, ritorna al RPN.

Era stata una delle protagoniste del ritorno in massima serie della formazione di Patron Antonucci, che accoglie Cecilia con queste parole: “Siamo molto felici di poter riportare a casa Cecilia, ci è dispiaciuto lasciarla partire la passata stagione ma eravamo consapevoli del fatto che per un’atleta, l’Ekipe Orizzonte possa rappresentare una meta molto ambita ed infatti ha vissuto una stagione indimenticabile conclusa con la vittoria dello scudetto, della Coppa Italia e con un eccellente percorso nella competizione europea. Il suo ritorno, oltre che per l’indubbio valore tecnico, è indice che stiamo andando nella giusta direzione, che Rapallo rappresenta un porto sicuro in cui far ritorno e questo per noi è motivo d’orgoglio e ci sprona a lavorare sempre al massimo delle nostre possibilità. Ben tornata Cecilia”.

Anche coach Luca Antonucci si dice contento di poter riavere Cecilia Grasso alle sue dipendenze: “Sono molto contento del ritorno di Cecilia al Rapallo, possiamo dare continuità al lavoro iniziato insieme dopo che purtroppo si era interrotto l’anno scorso, tuttavia ritroveremo una ragazza con un anno in più d’esperienza. Conosco molto bene le sue potenzialità e sono sicuro che contribuirà in modo efficace alla crescita di questa squadra, del nostro progetto sportivo proiettato al futuro vista la centralità delle nostre giovani atlete e lei si colloca perfettamente tra queste”.

È il turno di Cecilia Grasso che si dice impaziente di riabbracciare le sue vecchie compagne: “Sono molto felice di essere ritornata a Rapallo dove ritroverò le ragazze con cui abbiamo conquistato la promozione in A1 e alle quali sono molto affezionata. Inoltre è una squadra dove sono arrivate atlete di valore assoluto con le quali potrò migliorare. Vengo sicuramente da un anno in cui ho imparato tanto stando vicino ad atlete che sono senza dubbio delle campionesse e con loro ho condiviso tante belle esperienze. Ho scelto di tornare a Rapallo con Luca che conosco e apprezzo molto. Spero che sarà un anno ricco di soddisfazioni e di ulteriore crescita”.