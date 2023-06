Palazzo Reale vince il premio per l’innovazione con un archivio digitale per i documenti storici

Genova. Palazzo Reale di Genova ha vinto la sesta edizione del Premio Gianluca Spina per l’Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali 2023, assegnato dall’Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali del Politecnico di Milano alle istituzioni culturali italiane che abbiano realizzato progetti particolarmente significativi nei processi interni o nell’offerta al pubblico.

I progetti finalisti sono stati presentati l’8 giugno 2023 in occasione del convegno Trasformazione digitale, Accessibilità e Sostenibilità: ecco le sfide per la cultura! organizzato dall’Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali della School of Management del Politecnico di Milano.

Il progetto di Palazzo Reale, finalista nella categoria Innovazione insieme all’Ente Villa Carlotta e Triennale Milano, è stato premiato da una giuria di esperti dopo una presentazione che ha spiegato come la costruzione di un unico ambiente di gestione di tutti i dati riguardanti il passato e il presente dei beni del palazzo, implementabile e integrabili in futuro, abbia portato un’autentica rivoluzione nella gestione dei flussi di lavoro.

HBIM/PR: Historical Building Information Modeling per il Palazzo Reale di Genova è stato sviluppato, grazie a un finanziamento della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando SWITCH, per creare un ecosistema organico di dati con l’obiettivo di migliorare le operazioni di archiviazione, conservazione, pianificazione e valorizzazione del patrimonio storico artistico conservato nel museo.

Il progetto prevede la creazione di un archivio digitale per la raccolta e la fruizione dei documenti storici, per la consultazione e la gestione delle immagini e infine la pubblicazione on line del catalogo del museo fruibile sul sito web. Questo archivio dialoga con un modello ‘intelligente’ che adotta la tecnologia H-Bim (Historical Buiding Infomation Modeling) che può essere interrogato per estrapolare dati necessari alla gestione degli edifici e relativi flussi documentali e informativi. Obiettivo ultimo del progetto è quello di migliorare sensibilmente la qualità dei servizi offerti, con una nuova accessibilità culturale che, nell’utilizzo da remoto, riesca a raggiungere diverse categorie di visitatori, grazie allo sviluppo, in corso di testing e di prossima pubblicazione, di un game rivolto ai bambini, un’applicazione utile ad accompagnare i visitatori, in sette lingue anche audio, nel percorso museale e una pagina di approfondimento nel sito con contenuti esclusivi.

Lo sviluppo del progetto ha fatto sì che i processi interni si siano snelliti in maniera significativa grazie, da una parte, all’autonomia che funzionari e assistenti stanno acquisendo nel reperire informazioni utili al proprio specifico lavoro, e dall’altra alla possibilità di prevedere molto più agevolmente una pianificazione temporale degli interventi di diversa natura. Palazzo Reale può oggi contare e garantire una operatività sui dati che consente a ciascuno di poter operare a livello di dettaglio storico, funzionale e informativo così da poter organizzare, con agilità, futuri progetti di manutenzione, conservazione, divulgazione del patrimonio stesso.

“Le nuove tecnologie introdotte grazie alla messa in opera del progetto – dichiara Alessandra Guerrini, direttrice di Palazzo Reale – hanno determinato una sostanziale accelerazione al processo di trasformazione digitale, andando a determinare profonde innovazioni nel campo della gestione, pianificazione, condivisione, pubblicazione di una serie di dati e informazioni sull’edificio e i beni contenuti fino a impattare direttamente sulle specifiche azioni di fruizione e valorizzazione e siamo orgogliosi di aver ricevuto questo prestigioso premio”.